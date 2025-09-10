X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
হবিগঞ্জে পানিতে ডুবে এক পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০২
পুকুর (ফাইল ছবি)

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে এক পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবার ও স্বজনদের আহাজারি চলছে। তিন শিশুর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের পাঞ্জারাই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- ওই গ্রামের রতীশ সরকারের ছেলে শ্রাবণ সরকার (৩), জগাই সরকারের ছেলে শুভ সরকার (৪) এবং নোয়াগাঁও গ্রামের ব্রজলাল সরকারের মেয়ে অহনা সরকার (৫)। শ্রাবণ ও শুভ চাচাতো ভাই, আর অহনা তাদের ফুফাতো বোন। তারা নবীগঞ্জ পৌর এলাকার জয়নগরে বসবাস করতো। পাঞ্জারাই গ্রামে বেড়াতে গিয়ে এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির আঙিনায় খেলা করার একপর্যায়ে এক শিশু পুকুরে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাকি দুজনও পানিতে পড়ে যায়। প্রথমে বিষয়টি কেউ বুঝতে পারেননি। দুপুর দেড়টার দিকে গ্রামের এক নারী পানিতে ভাসতে থাকা অহনাকে দেখতে পান। এরপর খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে শ্রাবণ, শুভ ও অহনার লাশ উদ্ধার করা হয়। তাদের নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) চম্পক কিশোর সাহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

/এএম/
বিষয়:
পানিতে ডুবে মৃত্যু
