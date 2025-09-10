X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ‘১৬ মামলার আসামিকে’ গলা কেটে হত্যা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৯আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৯
বাহুবল মডেল থানা

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় ডাকাতিসহ ‘১৬ মামলার আসামির’ গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার ভোরে উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের ধা‌নি জ‌মি থে‌কে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত জামাল মিয়া (৪৫) ওই গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে। লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, ভোরের দিকে ১০-১৫ জনের একটি দল জামালের বাড়িতে হামলা চালায়। তাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায় তারা। এরপর কিছু দূরে ধানের জমিতে গলা কেটে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।

নিহতের স্ত্রী জানান, হামলাকারীরা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হলেও স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি। হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন তিনি।

ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জামাল হত্যার শিকার হয়েছেন। তিনি নিজেও নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চুরিসহ ১৬টি মামলা আছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের আটক করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।’

/এএম/
বিষয়:
আটককুপিয়ে হত্যা
