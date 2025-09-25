ইসি শাপলা দেবে, সেই প্রতীক নিয়েই আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণ করবো: সারজিস আলম

শাপলা প্রতীক না পাওয়া নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশন আইনগতভাবে কোনও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না কেন এনসিপিকে শাপলা প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে না। আমরা মনে করি, কমিশন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিংবা ভয়ে ভিতু হয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।’
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় হবিগঞ্জ এম সাইফুর রহমান টাউন হল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে বিকাল ৫টায় একই ভেন্যুতে এনসিপির হবিগঞ্জ জেলা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সারজিস আলম আরও বলেন, ‘আমরা আশা করি, নির্বাচন কমিশন সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এবং এনসিপিকে শাপলা প্রতীক বরাদ্দ দেবে। সেই প্রতীক নিয়েই আমরা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো।’
তিনি বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনা চলছে। পাশাপাশি এবি পার্টিসহ একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কথাবার্তাও হচ্ছে। তবে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে দেশের জনগণ তা জানতে পারবে।’
অভিযোগ তুলে ধরে সারজিস আলম বলেন, ‘জেলায় জেলায় মামলা বাণিজ্য চলছে। বিভিন্ন দলের নেতাদের মদতে এসব মামলা বাণিজ্য হচ্ছে। সেটা যদি এনসিপি, জামায়াতে ইসলামী কিংবা বিএনপির কারও বিরুদ্ধেও হয়, তবুও দেখার প্রয়োজন নাই— মামলাবাজ যে দলেরই হোক, তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে।’
তিনি সরকারের পাশাপাশি প্রশাসনের প্রতি এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানান।
উল্লেখ্য, এর আগে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন এনসিপির হবিগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) নাহিদ উদ্দিন তারেক। প্রধান অতিথি ছিলেন সারজিস আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম সদস্য সচিব প্রীতম দাশ।