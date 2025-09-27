X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
পাইপলাইনে ছিদ্র করে চুরি, পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮
পাইপলাইনে ছিদ্র করে চুরি, পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু

বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেল সরবরাহের পাইপলাইনে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুর্বৃত্তদের করা ছিদ্র থেকে লাগা আগুনে দগ্ধ একই পরিবারের তিন জনের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ভোরে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন- বসির মিয়া (৫০), তার ছেলে রেদোয়ান আহমদ (২০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, ভোরে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে। ঢাকা থেকে লাশ রাত ৮টার দিকে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাবে। তবে বসির মিয়ার স্ত্রীর অবস্থা বেশি ভালো না, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

প্রসঙ্গত গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নের শাসন উত্তর ইলাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে একই পরিবারের তিন জন দগ্ধ হন। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন- বসির মিয়া (৫০), তার স্ত্রী পারভীন আক্তার (৩৭) ও ছেলে রেদোয়ান (২০)। পরে তাদের ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শেভরনের এক কর্মচারী বলেন, দুর্বৃত্তরা ১২ ইঞ্চি পাইপ ছিদ্র করে তেল বের করার চেষ্টা করে। পরে পাইপের সেই ছিদ্র আর বন্ধ হচ্ছিল না। এ লাইনে অনেক প্রেশার থাকে। পরে ছিদ্রকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় লোকজন বলেন, পাইপ থেকে তেল বের হয়ে ছড়ার পানিতে মিশে যায় ও হাওরের দিকে যেতে থাকে। ছড়ার পানিতে মাছ ভেসে উঠলে অনেকে মাছ ধরতে নামেন। ওই সময় ভাসমান তেলে আগুন ধরে একই পরিবারের তিন জন গুরুতর দগ্ধ হন।

তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই এলাকার একটি চক্র দীর্ঘদিন পাইপলাইন ছিদ্র করে অপরিশোধিত তেল চুরি করে আসছিল। গত মঙ্গলবার পাইপের ছিদ্র থেকে তেল চুরির পর ছিদ্র আর বন্ধ না হওয়ায় তেল বের হয়ে হাওর এলাকায়  ছড়িয়ে পড়ে ছড়ার পানিতে মিশে যায় এবং পরে পানির ওপর ভাসমান তেল থেকে আগুন ধরে।

অগ্নিকাণ্ড
