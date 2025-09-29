X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সিলেটের সাবেক মেয়রের আনোয়ারুজ্জামানের বাসায় ঝুলছে দুদকের নোটিশ

সিলেট প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫০
আনোয়ারুজ্জামানের বাসায় দুদকের নোটিশ

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদের পূর্ণ বিবরণ চেয়ে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আসা তিন সদস্যের একটি দল সিলেট নগরীর পাঠানটুলায় সাবেক মেয়রের বাসায় কাউকে না পেয়ে দরজায় এ নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন।

নোটিশে আগামী ২১ কার্যদিবসের মধ্যে দুদক কার্যালয়ে তার ও তার পরিবারের সকল সদস্যের সম্পদের বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে দুদকের পরিচালক (মানিলন্ডারিং) মোহাম্মদ মোরশেদ আলমের স্বাক্ষর রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান।

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর কাছে পাঠানো নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ‘যেহেতু আপনি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) অর্পিত ক্ষমতাবলে আপনি আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে আপনার নিজের, আপনার স্ত্রীর, আপনার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের নামে-বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও তা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশ প্রাপ্তিব ২১ কার্যদিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হলে অথবা মিথ্যা বিবরণী দাখিল করলে উল্লেখিত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

প্রসঙ্গত, ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সিলেট ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন। কয়েকদিন পর তিনি ভারত হয়ে লন্ডনে চলে যান। লন্ডন থেকে তাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা গেছে।

