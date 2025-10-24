X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সুনামগঞ্জে বাস উল্টে পড়লো খাদে, নিহত ২

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৫আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৫
খাদে পড়া বাস

সুনামগঞ্জে বাস উল্টে খাদে পড়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৫ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টায় পাগলাবাজারে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ আসার পথে পাগলাবাজার এলাকায়  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেজুতি ট্রাভেল এসি বাস উল্টে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনা স্থলে ২ জন নিহত হয় ও ১০ যাত্রী আহত হম। তাৎক্ষনিক ভাবে নিহতদের নাম পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়কলস হাইওয়ে থানার পুলিশ সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে। আহতরা  সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। সংগৃহীত ফুটেজ ডিস্ট্রিক্ট গ্রুপে দেওয়া আছে।

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
