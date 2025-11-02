‘নির্বাচনের কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণে কোনও সমস্যা হবে না’

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, ‘বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হবে। সেভাবে কাজ চলছে। নির্বাচনের জন্য বই বিতরণে কোনও সমস্যা হবে না।’
রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুরে সুনামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির হাছন রাজা মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সেখানে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেধা যাচাই পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
উপদেষ্টা বলেন, ‘এখন উপজেলাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। মুখস্থ বিদ্যা কোনও বিদ্যা নয়। প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে নম্বর পাওয়া সার্টিফিকেট পাওয়া প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিশুদের মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েও বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারছে না।’