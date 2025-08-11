X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সোমবার থেকে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৬
গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি

গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটিতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হচ্ছে সোমবার (১১ আগস্ট) থেকে।

রবিবার (১০ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে জানানো হয়, নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল ১০টায় অ্যাকাডেমিক প্রাঙ্গণে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থী, উপাচার্য, ট্রেজারার, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত থাকবেন। 

ওরিয়েন্টেশন পর্বে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম, নিয়ম-কানুন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত করা হবে। 

ওরিয়েন্টেশন পর্বের পর নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী তাদের ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন শিক্ষাবর্ষে আধুনিক শিক্ষাক্রম, প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

