বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৭আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সিনেটে পাঁচ শিক্ষাবিদ সদস্য মনোনয়ন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও আচার্য গত ৭ আগস্ট সিনেট সদস্য মনোনয়নের চিঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এ সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী পাঁচ জন শিক্ষাবিদকে সিনেট সদস্য হিসেবে তিন বছরের জন্য মনোনয়ন করা হলো।

সিনেটের এই পাঁচ সদস্য হচ্ছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক (অব.) ড. সদরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত ডিন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঢাবি ভিসি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
