দক্ষিণ এশিয়ায় যাত্রা শুরু করেছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শ্রুসবারি স্কুল

দক্ষিণ এশিয়ায় যাত্রা শুরু করেছে যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শ্রুসবারি স্কুল। বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত দক্ষিণ এশিয়ায় শাখা খুলেছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভুপালে ১৫০ একর জমিতে স্থাপন করা হয়েছে সম্পূর্ণ আবাসিক শাখা।
রবিবার (১৭ আগস্ট) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
এতে জানানো হয়, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদেরও ওই স্কুলে পড়ার সুযোগ থাকবে। ভারত, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১৮ আগস্ট থেকে সম্পূর্ণ আবাসিক ওই স্কুলে ক্লাস শুরু হবে।
স্কুলটিতে ক্যামব্রিজ কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ গ্রেড থেকে শুরু করে এ লেভেল পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষক ও যথাযথ পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল পরীক্ষায় (আইজিসিএসই) সফলতা অর্জনের জন্য গড়ে তোলা হবে।
আগামী ১৮ আগস্ট প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানোর মাধ্যমে ভারতের শ্রুসবারি স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। বিশাল ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামের পাশাপাশি রয়েছে বিশেষায়িত গবেষণাগার ও ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আছে নানা ব্যবস্থা। পারফর্মিং আর্ট ও ভিজ্যুয়াল আর্টের চর্চার জন্য রয়েছে স্টুডিও।
সুস্থ বিনোদন নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসটিতে রয়েছে ভিন্ন ২০টি ইনডোর ও আউটডোর স্পোর্টস গ্রাউন্ড, যেখানে শিক্ষার্থীরা আনন্দে খেলাধুলা করতে পারবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে স্কুবা ডাইভিং, ইনডোর রোয়িং ও ফেন্সিংয়ের মতো ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত, বিতর্ক এবং নাট্যতত্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিপ্লোমা অর্জনের সুযোগ করে দিতে শ্রুসবারি স্কুলটি লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজের সঙ্গে কাজ করেছে।
দক্ষিণ এশিয়া ছাড়াও হংকং, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে শ্রুসবারি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শাখা আছে। তবে যুক্তরাজ্যের বাইরে ভুপালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ক্যাম্পাস।
ভারতের শিক্ষাবিষয়ক ট্রাস্ট জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় গত ৮ আগস্ট শ্রুসবারি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইন্ডিয়ার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রুসবারি ইন্ডিয়ার অ্যাডভাইজরি বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারপার্সন ও যুক্তরাজ্য শ্রুসবারি স্কুলের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিটির চেয়ারপারসন কার্লা হাওয়ার্থ।
কার্লা হাওয়ার্থ বলেন, ‘যুক্তরাজ্যের বাইরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ক্যাম্পাস চালু করা আমাদের পুরো শ্রুসবারি পরিবারের জন্যই একটি মাইলফলক।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য শ্রুসবারি স্কুলের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও শ্রুসবারি স্কুল ইন্ডিয়া’র অ্যাডভাইজরি বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য টিম হেইনস, জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান হরি মোহন গুপ্ত এবং শ্রুসবারি স্কুল ইন্ডিয়ার পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট অভিষেক মোহন গুপ্ত।