শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
এমআইই পাথওয়েজের প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪
প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনির আয়োজন করে এমআইই পাথওয়েজ

এনসিইউকে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার সম্পন্ন করছে ৩০ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। এই শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক সাফল্য উদযাপন করেছে এমআইই পাথওয়েজ। 

শনিবার (২৩ আগস্ট) রাজধানী ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনির আয়োজন করে এমআইই পাথওয়েজ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই আয়োজনে গ্র্যাজুয়েটদের ৯ মাসের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অর্জনকে সম্মান জানানো হয়েছে। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে তারা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের ৬৫টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ইস্ট অ্যাংলিয়া ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভ ম্যাকগুয়ার। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমএইচ গ্লোবাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এ কে এম গোলাম কিবরিয়া, সিইও গোলাম মোর্তুজা, সিওও বেঞ্জামিন বিলভারস্টোন, সিসিও জহিরুল ইসলাম, প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিল আপটন, এমআইই পাথওয়েজের কান্ট্রি ম্যানেজার এইচ এম শাহজালাল এবং এনসিইউকে ইউনিভার্সিটি পাথওয়েজের রিজিওনাল ম্যানেজার অ্যাড্রিয়ান টিং।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারফর্ম করার ক্ষেত্রে পাথওয়ে প্রোগ্রামগুলোর ভূমিকার বিষয় তুলে ধরেন।

এমআইই পাথওয়েজের কান্ট্রি ম্যানেজার এইচ এম শাহজালাল জানান, আজকের এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি অ্যাকাডেমিক সাফল্য উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুগান্তকারী সুযোগ তৈরিতে এমআইই পাথওয়েজ এবং এনসিইউকের মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতার প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েটদের পাশাপাশি বর্তমান পাথওয়ে শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এনসিইউকে এর মর্যাদাপূর্ণ অ্যাকাডেমিক উদ্‌যাপনের বৈশ্বিক মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করলো। যা মানসম্মত শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সুযোগের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করবে। 

অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, এইচএসসি, এ-লেভেল এবং ও–লেভেলের শিক্ষার্থীরা, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন জটিলতায় ভোগা শিক্ষার্থীদের একটি দ্বার উন্মোচিত হলো।

/এসএমএ/এমকেএইচ/
রাবিতে ৬ দিনব্যাপী বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী শুরু
এবারও মেয়েদের বোনাস বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
এমআইই পাথওয়েজের প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত
ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার পথে শতবর্ষী ভবনের ছাদ ধসে মা-ছেলে গুরুতর আহত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
