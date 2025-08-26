X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির ফল প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩২আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩২
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সাবজেক্ট চয়েজ ও কলেজ চয়েজ কার্যক্রম শুরু হবে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইউনিভার্সিটির প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলো। পরীক্ষার্থীরা https://dcuadmission.org সাইট থেকে ফল দেখতে পাবেন।

প্রকাশিত ফলে কোনও প্রকার অসঙ্গতি বা ভুলত্রুটি দেখা গেলে তা সংশোধন অথবা ফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সাবজেক্ট চয়েজ ও কলেজ চয়েজ কার্যক্রম শুরু হবে।

উল্লেখ্য, ভর্তি পরীক্ষায় তিন ইউনিটে ১১ হাজার ১৫০টি আসনের বিপরীতে ৭২ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেন। গত ২২ আগস্ট কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট এবং ২৩ আগস্ট বিজ্ঞান ইউনিট ও ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

/এসএমএ/আরআইজে/
বিষয়:
রেজাল্টপরীক্ষার খবর ও ফলাফল
