X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২০২৬ সালের এসএসসি সংক্ষিপ্ত, এইচএসসি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৫আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৫
ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান সংক্ষিপ্ত এবং এইচএসসি পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এসএসসি ও সমমান এবং গত ২৩ জুন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার সিলেবাস (পাঠ্যসূচি) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেয়।    

এসএসসির পরীক্ষার পাঠ্যসূচির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত ও প্রকাশিত পুনর্বিন্যাসকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়,  যারা অনিয়মিত/মান্নোনয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে তারা ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী দেবে। 

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম ২০২৪ সালের আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয়। এসব শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের মে-জুন মাসে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। ২০২৬ সালের এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সব বিষয়ে পূর্ণ সময়ে ও পূর্ণ নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

সব শিক্ষাবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

/এসএমএ/আরআইজে/
বিষয়:
এসএসসিএইচএসসি পরীক্ষামাধ্যমিক শিক্ষা
সম্পর্কিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
এসএসসিতে যশোর বোর্ডে পুনর্নিরীক্ষণ: জিপিএ-৫ পেলো ২৭১, ফেল থেকে পাস ১৮৭
বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতিবছর ১০-১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা পাবেন
সর্বশেষ খবর
৬৫ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত
৬৫ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত
ভোলায় গড়ে উঠছে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চল
ভোলায় গড়ে উঠছে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চল
বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব
বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি ইসরায়েল: কাতার
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি ইসরায়েল: কাতার
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media