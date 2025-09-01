X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
কারিকুলামে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা যুক্ত করার পরামর্শ ইউজিসির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫১আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫১
কারিকুলাম হালনাগাদ সংক্রান্ত কর্মশালা

ইউনিসেফ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় একটি কারিকুলাম টেমপ্লেট তৈরির উদ্যোগ নেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইইজসি)। বিশ্ববিদ্যালয় পার্যায়ের কারিকুলাম হালনাগাদ সংক্রান্ত কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।

কর্মশালায় সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন নিয়ে কারিকুলাম তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা যুক্ত করার পরামর্শ দেন তারা।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর ব্রাক সিডিএম-এ কর্মশালা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

ইউজিসি'র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কর্মশালার বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের সহযোগী অধ্যাপক সরকার বারবাক কারমাল এবং ইউনিসেফের এসবিসি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. বদরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এসবিসি কারিকুলামে উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ধারণা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা যুক্ত করার পরামর্শ দেন। ইউজিসি এই বিষয়ে ইউনিসেফ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় একটি কারিকুলাম টেমপ্লেট তৈরি করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্ৰহণ করবে বলে তিনি জানান।

অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব বলেন, সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন নিয়ে কারিকুলাম তৈরির উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের চাহিদা এবং এ সংক্রান্ত ইউজিসির গাইডলাইন অনুসরণ করে এসবিসি কারিকুলাম প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

 

 

 

/এসএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
ইউজিসি
