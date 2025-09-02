বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা উপদেষ্টার

চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার চৌধুরী।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান অস্থিরতার প্রশ্নে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘‘গত কয়েকদিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। আমরা মন্ত্রণালয় অবহিত রয়েছি। আর এজন্য অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সেটাতে আমরা যথেষ্ট রকমভাবে উদ্বিগ্ন। তবে এটা মনে করি, যেকোনও সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হওয়া সম্ভব। আমরা জানি, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেটা সমাধানের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতই সমাধান হবে। আশা করি, বিভিন্ন পার্টি একে- অপরকে বুঝে সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। এটা যত দ্রুত এটা হয় ততই মঙ্গলকর।’’
এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে জানান শিক্ষা উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘‘কোনও সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় থেকে তা দেওয়া হবে। আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি— ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার দিকে এগিয়ে যেতে।’’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘‘এ ধরনের পরিস্থিতি কারও কাম্য নয়— ছাত্র, শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেউই তা চান না। আমাদের পক্ষ থেকে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয়রা সহযোগিতা করছে। আমার বিশ্বাস, সমস্যার সমাধান খুব দ্রুতই হয়ে যাবে।’’