X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা উপদেষ্টার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০১আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০১
সি আর আবরার চৌধুরী (ফাইল ফটো)

চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার চৌধুরী। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান অস্থিরতার প্রশ্নে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘‘গত কয়েকদিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। আমরা মন্ত্রণালয় অবহিত রয়েছি। আর এজন্য অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সেটাতে আমরা যথেষ্ট রকমভাবে উদ্বিগ্ন। তবে এটা মনে করি, যেকোনও সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হওয়া সম্ভব। আমরা জানি, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেটা সমাধানের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতই সমাধান হবে। আশা করি, বিভিন্ন পার্টি একে- অপরকে বুঝে সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। এটা যত দ্রুত এটা হয় ততই মঙ্গলকর।’’

এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে জানান শিক্ষা উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘‘কোনও সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় থেকে তা দেওয়া হবে। আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি— ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার দিকে এগিয়ে যেতে।’’

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘‘এ ধরনের পরিস্থিতি কারও কাম্য নয়— ছাত্র, শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেউই তা চান না। আমাদের পক্ষ থেকে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয়রা সহযোগিতা করছে। আমার বিশ্বাস, সমস্যার সমাধান খুব দ্রুতই হয়ে যাবে।’’

 

/এসএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
হিটের ১৫১ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ইউজিসির চুক্তি
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
সর্বশেষ খবর
যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ
যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা
ডাকসু নির্বাচন: হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল
ডাকসু নির্বাচন: হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল
নোয়াখালী সিভিল সার্জন কার্যালয়ে তালা দিয়ে অবস্থান ধর্মঘট
নোয়াখালী সিভিল সার্জন কার্যালয়ে তালা দিয়ে অবস্থান ধর্মঘট
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media