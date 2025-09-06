নাগরিকদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যবান ও সুশিক্ষিত করে করে তুলতে হবে।
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে নিমো লার্নিং লিমিটেড আয়োজিত ‘সাক্ষরতায় বাংলাদেশের অর্জন এবং আগামীর পরিকল্পনা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, আমাদের যে ভূমি রয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দক্ষ জনশক্তি। এ জন্য তাদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নাগরিকদের সুশিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও নিমো লার্নিংয়ের চেয়ারম্যান জাফর রাজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন– উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক দেবব্রত চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খান, খ্যাতিমান অভিনেত্রী দিলারা জামান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সোহরাব হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ও একাডেমিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. কুতুবউদ্দিন।