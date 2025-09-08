দেশের উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, ‘দেশের উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।’
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মিলনায়তনে ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা প্রদান ও তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের দেশে প্রচুর উচ্চশিক্ষিত লোক রয়েছে, যারা বেকার ও অদক্ষ। ফলে এই শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। তাদেরকে সত্যিকার অর্থে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন আনতে পারলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো। না হলে আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। এ ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ তারা দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও বাজারের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচির ওপর জোর দিচ্ছে।’
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব উল আলম, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি সুজান ভাইজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক দেবব্রত চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে প্রদীপ বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ইউসেপ, বাংলাদেশ ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ লাভ করেছে।