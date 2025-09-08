X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশের উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৫
অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন/বাংলা ট্রিবিউন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, ‘দেশের উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।’

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মিলনায়তনে ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা প্রদান ও তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের দেশে প্রচুর উচ্চশিক্ষিত লোক রয়েছে, যারা বেকার ও অদক্ষ। ফলে এই শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। তাদেরকে সত্যিকার অর্থে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন আনতে পারলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো। না হলে আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।’

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। এ ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ তারা দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও বাজারের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচির ওপর জোর দিচ্ছে।’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব উল আলম, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি সুজান ভাইজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক দেবব্রত চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।‌ ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে প্রদীপ বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ইউসেপ, বাংলাদেশ ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ লাভ করেছে।

/এসএমএ/এমএইচআর/
বিষয়:
প্রাথমিক শিক্ষাবিধান রঞ্জন রায়উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
এক বছরে নৌ মন্ত্রণালয়ের সাশ্রয় ২,৪৮০ কোটি টাকা
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে: আদিলুর রহমান
জাহাজ শিল্প আইন যুগোপযোগী করা হবে: শিল্প উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media