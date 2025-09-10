X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন উপাচার্য ড. তৌফিক আলম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৭
ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে চার বছরের জন্য পূর্ণকালীন উপচার্য পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযাযী অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসেবে শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ করা হলো।

নিয়োগের শর্তে বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ হবে চার বছর। তিনি উপাচার্য পদে যোগদানের আগের মূল পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাদাদি প্রাপ্য হবেন, তবে তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন

রাষ্ট্রপতি ও আচার্য প্রয়োজন মনে করলে যেকোনও সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

 

 

   

/এসএমএ/এপিএইচ/      
বিষয়:
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়উপাচার্য
