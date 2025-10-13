X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর

সাতক্ষীরা সদরের বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি আদর্শ কলেজের নামের পরিবর্তে দাঁতভাঙ্গা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় নামকরণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এছাড়া ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার জনতা বাজার কলেজের নাম পরিবর্তন করে জনতা বাজার জিয়াউর রহমান (ডিগ্রি) কলেজ নামকরণ করারও প্রস্তাব করা হয়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

অফিসে আদেশে জানানো হয়, শিক্ষা বোর্ড থেকে নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। রেওয়াজ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বোর্ডের কাছে নাম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়ে থাকে। শিক্ষা বোর্ড তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।

অফিস আদেশে এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামত পাঠাতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেওয়া হয়।    

৬ কলেজের নাম পরিবর্তন

টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হাদিরা ভাদুরীরচর কলেজের নাম পরিবর্তন করে হাদিরা ভাদুরীরচর আব্দুস সালাম পিন্টু কলেজ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার ঠুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের নাম পরিবর্তন করে ঠুকুরিয়া কলেজ, বগুড়া সদরের ঠেঙ্গামারা আনসার হোসনে-আরা নৈশ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ঠেঙ্গামারা আনসার হোসনে-আরা মহাবিদ্যালয়, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার খোলারহাট মহাবিদ্যালয় নাম পরিবর্তন করে বীর শহিদ আবু সাঈদ স্মৃতি কলেজ এবং এই জেলার ফুল বাড়ির রাশেদ খান মেনন মহাবিদ্যালয় নাম পরিবর্তন করে দাশিয়ার ছড়া মহাবিদ্যালয় করা হয়েছে।

বিষয়:
শিক্ষা মন্ত্রণালয়মাধ্যমিক শিক্ষা
