মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার ৭ দিন পর মাউশি ডিজিকে ওএসডি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩
অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আজাদ খান (ছবি: সংগৃহীত)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আজাদ খানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করে।

অফিস আদেশে জানানো হয়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আজাদ খানকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ওএসডি করে পদায়ন করা হয়।

এর আগে গত ৬ অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) পদে নিয়োগ দিতে আবেদন আহ্বান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশের প্রথমবার নজিরবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় বলে জানান শিক্ষা ক্যাডারের একাধিক কর্মকর্তা।

নিয়োগ আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬তম এবং তদূর্ধ্ব ব্যাচের কর্মকর্তাদের আবেদনের আহ্বান জানানো হয়।

এরপর গত ৭ অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে এ পদত্যাগপত্র জমা দেন অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আজাদ খান।

পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছিলেন, আমি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছি। স্বাস্থ্যগত কারণে আমার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমি মহাপরিচালকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতির আবেদন করছি। অতএব, আমাকে মহাপরিচালকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আপনার সদয় মর্জি হয়। পদত্যাগপত্র দেওয়ার এক সপ্তাহ পর তাকে ওএসডি করা হলো।

