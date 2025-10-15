শহীদ মিনারে শিক্ষকরা, চলছে শাহবাগ অবরোধের প্রস্তুতি

বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল থেকে তারা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। দাবি আদায়ে শাহবাগ অবরোধের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে অবেরোধ ঠেকাতে।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দাবি আদায়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজীর নেতৃত্বে শিক্ষকরা শহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবেন। শাহবাগে রাস্তা অবরোধের প্রস্তুতি চলছে। বেলা ১২টা থেকে সেখানে অবস্থান করার কথা ছিল। তবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কিছুক্ষণ পর অবস্থান নেওয়া হবে।
শিক্ষকরা জানান, বাড়িভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন এমপ্রিভুক্ত শিক্ষকরা। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন চলছে, অন্যদিকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি।
তারা আরও জানান, গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে পুলিশি নির্যযাতনের শিকার হন শিক্ষকরা। তাদের অবস্থান কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়া হয় শহীদ মিনারে। সেখোন থেকে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু করলে শিক্ষকদের হাইকোর্ট মাজার গেটেই আটকে দেয় পুলিশ।
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বুধবার শাহবাগ ব্লকেড করবো। সারা দেশে শ্রেণি পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করবেন। প্রজ্ঞাপন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনও শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নেবেন না।