X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শহীদ মিনারে শিক্ষকরা, চলছে শাহবাগ অবরোধের প্রস্তুতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৭
সরকারের সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন শিক্ষকরা

বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল থেকে তারা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। দাবি আদায়ে শাহবাগ অবরোধের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে অবেরোধ ঠেকাতে।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দাবি আদায়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজীর নেতৃত্বে শিক্ষকরা শহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবেন। শাহবাগে রাস্তা অবরোধের প্রস্তুতি চলছে। বেলা ১২টা থেকে সেখানে অবস্থান করার কথা ছিল। তবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কিছুক্ষণ পর অবস্থান নেওয়া হবে। 

শিক্ষকরা জানান, বাড়িভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন এমপ্রিভুক্ত শিক্ষকরা। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন চলছে, অন্যদিকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি।

তারা আরও জানান, গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে পুলিশি নির্যযাতনের শিকার হন শিক্ষকরা। তাদের অবস্থান কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়া হয় শহীদ মিনারে। সেখোন থেকে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু করলে শিক্ষকদের হাইকোর্ট মাজার গেটেই আটকে দেয় পুলিশ।   

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বুধবার শাহবাগ ব্লকেড করবো। সারা দেশে শ্রেণি পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করবেন। প্রজ্ঞাপন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনও শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নেবেন না।

/এসএমএ/আরকে/
বিষয়:
অবস্থান কর্মসূচিশহীদ মিনারশিক্ষক
সম্পর্কিত
রাতে হাইকোর্ট মাজারে অবস্থান, বুধবার শাহবাগ অবরোধ শিক্ষকদের
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান এনসিপির
শিক্ষকদের ‘মার্চ টু সচিবালয়’ আটকে দিলো পুলিশ
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলের বিশ্বকাপ স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইতালি, মূল পর্বে ইংল্যান্ড 
ইসরায়েলের বিশ্বকাপ স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইতালি, মূল পর্বে ইংল্যান্ড 
শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেলো জাবি শিক্ষার্থীর
শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেলো জাবি শিক্ষার্থীর
অগ্নিনিরাপত্তা মানতে হবে কঠোরভাবে: ঢাকা চেম্বার
অগ্নিনিরাপত্তা মানতে হবে কঠোরভাবে: ঢাকা চেম্বার
কালি মুছে গেলেও জাল ভোটের সুযোগ নেই: নির্বাচন কমিশন
কালি মুছে গেলেও জাল ভোটের সুযোগ নেই: নির্বাচন কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media