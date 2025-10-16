X
এইচএসসি ও সমমান-২০২৫

জিপিএ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৭
ফাইল ছবি

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবারও জিপিএ-৫ ও পাসের হারে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রীরা। এ বছর ছাত্রীদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৯৭ শতাংশ। আর ছাত্রদের পাসের হার প্রায় ৫৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। সেই হিসাবে পাসের হারে ছাত্রীরা ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডর চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর মোট ১২ লাখ ২৫ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৭ লাখ ২৬ হাজার ৯৬০ জন। আর ফেল করেছেন ৫ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জন।

উত্তীর্ণ মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী তিন লাখ ৯৩ হাজার ৯৬ জন। আর ছাত্র তিন লাখ ৩৩ হাজার ৮৬৪ জন।

ছাত্রীদের গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৯৭ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাসের হার ৫৪ দশমিক ৬০ শতাংশ।

মোট জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ৩৭ হাজার ৪৪ জন এবং ছাত্র ৩২ হাজার ৫৩ জন। ছেলেদের চেয়ে ৪ হাজার ৯৯১ জন মেয়ে জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছেন।

/এসএমএ/এম/
বিষয়:
এইচএসসি পরীক্ষাএইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট
