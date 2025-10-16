সচিবালয়ে শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল, দাবি না মানলে যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রা

পঞ্চম দিনের মতো চলছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চলছে কর্মবিরতি। এদিকে দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন জারি না করলে জাতীয়করণের এক দফা আন্দোলনে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রার ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনকারীরা।
এরমধ্যে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরারের সঙ্গে আলোচনা করতে সচিবালয়ে গিয়েছে শিক্ষকদের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল।
শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজীজি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে বসতে সচিবালয়ে গেছে আমাদের প্রতিনিধি দল।
শহীদ মিনারে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীরা জানান, মূল বেতনের ওপর ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশে উন্নীত করার তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন তারা।
উল্লেখ্য, মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা গত ১২ অক্টোবর থেকে আন্দোলন করেছেন। এতে সারা দেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্য দুটি দাবি হলো—শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করা।