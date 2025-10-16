X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এইচএসসি পরীক্ষায় সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার ৯৮ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৯আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৯
আইএসপিআর

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর)। এসব প্রতিষ্ঠানে গড় পাসের হার ৯৮ শতাংশের বেশি।

আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বছর সেনাবাহিনী পরিচালিত ৩৭টি বাংলা মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭ হাজার ১৫৬ জন, ১২টি ইংরেজি মাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকে ৯৭১ জন এবং ১২টি ক্যাডেট কলেজ থেকে ৫৮৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মোট ৬১টি প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণকারী ১৮ হাজার ৭১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ হাজার ৮২৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। গড় পাসের হার ৯৮ দশমিক শন্য ৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়ার হার ৩৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ। যা নিঃসন্দেহে জাতীয় পর্যায়ের একটি অসাধারণ অর্জন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই ধারাবাহিক কৃতিত্বের মূল চালিকাশক্তি হলো ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজগুলোতে বিদ্যমান শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিবিড় পরিচর্যা ও সুনিপুণ পাঠদান, শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা, নিয়মিত অধ্যয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এছাড়াও, এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে সেনাসদরের সার্বিক দিক নির্দেশনা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সার্বক্ষণিক তদারকি, দক্ষ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের কার্যকর নেতৃত্ব, নিবেদিতপ্রাণ অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রয়াস এবং অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতা।

 

/জেইউ/এপিএইচ/
বিষয়:
আইএসপিআরএইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট
সম্পর্কিত
ক্যাডেট কলেজগুলোর পাসের হার শতভাগ
এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করায় প্রাণ দিলেন শিক্ষার্থী
‘কোনোভাবেই এই ফলাফলের দায় এড়াতে পারি না’
সর্বশেষ খবর
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের শুক্রবারের অনশন কর্মসূচি স্থগিত
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের শুক্রবারের অনশন কর্মসূচি স্থগিত
চীনে ৩০ খ্রিষ্টান গ্রেফতার, নতুন দমন অভিযানের শঙ্কা
চীনে ৩০ খ্রিষ্টান গ্রেফতার, নতুন দমন অভিযানের শঙ্কা
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media