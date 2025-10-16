X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩ ভুয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তিতে সতর্কতা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০১
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

বাংলাদেশে তিনটি ভুয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার তথ্য পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সতর্কতা জারি করেছে ইউজিসি।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্ততে এ তথ্য জানায় ইউজিসি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো- ১. আমেরিকা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ ২. ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ এবং ৩. স্পিরিচুয়াল ইনস্টিটিউট অব নিউ ইয়র্ক (স্টেট ইউনিভার্সিটি অব)। সরকার ও কমিশন থেকে এ ধরনের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে ইউজিসি।

ইউজিসি জানায়, সম্প্রতি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড আমেরিকা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ এবং ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ’র দুই জন শিক্ষার্থীর সনদ যাচাইয়ের লক্ষ্যে কমিশনে আবেদন করে। সনদ যাচাইয়ের সময় ভুয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি জানতে পারে ইউজিসি।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো কমিশনের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা অনুযায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোনও প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

ইউজিসি আরও জানায়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেশে অনুমোদনবিহীন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস, টিউটোরিয়াল সেন্টার ও স্টাডি সেন্টার পরিচালনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব শাখা ক্যাম্পাস, টিউটোরিয়াল সেন্টার ও স্টাডি সেন্টারের অধিকাংশই অননুমোদিত। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাচেলর, মাস্টার্স, এমপিএইচ, এমবিএ, এমফিল ও পিএইচডিসহ বিভিন্ন প্রকার ডিগ্রি প্রদান করছে, যা আইনানুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ।

/এসএমএ/আরআইজে/
বিষয়:
ইউজিসিবিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
জেনারেটিভ এআই নিয়ে গবেষণার আহ্বান ইউজিসি’র
উচ্চশিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে টেকসই সমাধান চান শিক্ষা উপদেষ্টা
সংকটে সাত কলেজের ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প বললেন, লক্ষ্য এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান
গাজায় যুদ্ধবিরতিট্রাম্প বললেন, লক্ষ্য এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান
রাকসু নির্বাচন: এক হলে ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির, জিএস স্বতন্ত্র
রাকসু নির্বাচন: এক হলে ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির, জিএস স্বতন্ত্র
লালন স্মরণে...
লালন স্মরণে...
কলমিশাকের মেলা ও রান্না
কলমিশাকের মেলা ও রান্না
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media