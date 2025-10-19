সোমবার থেকে আমরণ অনশনের ঘোষণা শিক্ষকদের

থালা-বাটি হাতে ভুখা মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফিরে গিয়েছেন এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবি আদায়ে সোমবার (২০ অক্টোবর) থেকে আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) হাইকোর্ট মাজার মোড়ে শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব ও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসাইন আজিজী এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, আগামীকাল থেকে আমরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যাচ্ছি। এছাড়া ক্লাস, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আজ ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা একটি প্রাথমিক বিজয় বলে মনে করছি।
অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসাইন আজিজী বলেন, যখন বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ, ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং কর্মচারীদের ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে, তখনই চূড়ান্ত বিজয় হবে। প্রজ্ঞাপন জারি না করলে আমরা এখান থেকে শ্রেণি কার্যক্রমে ফিরে যাবো না। আমরা শাহবাগ অবরোধ করেছি, টিএসসিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি, অনশন করেছি। গতকাল কালো পতাকা মিছিল করেছি, আজ ভুখা মিছিল করেছি। আমাদের কর্মসূচি চলমান। গতকাল আমাদের দুজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা অসুস্থ হন। আজ আরও অনেকে অসুস্থ হয়েছেন।
ভুখা মিছিল ও সমাবেশ শেষে হাইকোর্ট মাজার থেকে বিকালে শিক্ষকরা ফিরে যান কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে। সেখানে অনশনে রয়েছেন কিছু শিক্ষক। অন্যদিকে সারা দেশের এমটিওভুক্ত শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু প্রতিষ্ঠানে পুলিশি বাধা ও নির্যাতানের প্রতিবাদে, মানববন্ধনসহ কর্মরিতি পালন করছেন তারা।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৩টার আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ঘোষণা দিয়ে ভুখা মিছিল শুরু করেন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। এরপর সেখানে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান করেন তারা।
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা দেওয়ার দাবিতে এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা ১২ অক্টোবর থেকে আন্দোলন করছেন।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করতে সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনে অংশ নেন। দুপুরের বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে শিক্ষকদের একটি অংশের বৈঠক করে ভুখা মিছিলটি পিছিয়ে বিকাল ৩টায় নেওয়া হয়।
শিক্ষকদের একটি অংশ ভুখা মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবন অভিমুখে যাত্রা করলেও অনেকেই শহীদ মিনার এলাকায় অবস্থান নেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, তিন নেতার মাজারসহ আশেপাশে শিক্ষকদের অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছেন।
শিক্ষকদের সমাবেশে শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরারের পদত্যাগের দাবি উঠেছে। আনুষ্ঠনিকভাবে এই দাবি করবেন কিনা জানতে চাইলে আজিজী বলেন, আমরা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করিনি। তবে আমরা দেখছি। অবজার্ভ করছি। যেহেতু অর্থ উপদেষ্টা দেশের বাইরে আছে, তিনি ফিরে আসুন, তারপর যদি আমাদের অসহযোগিতা করা হয়, তাহলে হয়তো আমরা এক দফায় যাবো।