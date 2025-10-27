বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার গাবতলী জি এস নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’ করা হয়েছে। অন্যদিকে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ‘জে জে আই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ সরকারি করা হয়েছে।
গত বৃহস্পতি (২৩ অক্টোবর) ও রবিবার (২৭ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত আলাদা আদেশ জারি করা হয়।
গত ২৩ অক্টোবরের অফিস আদেশে বলা হয়, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ‘গাবতলী জি এস মডেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ এর নাম পরিবর্তন করে ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’ নামে নামকরণ করার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।
রবিবারের (২৭ অক্টোবর) অফিস আদেশে বলা হয়, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ‘জে জে আই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ একই নামে সরকারি করা হলো। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে। আত্তীকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।
প্রসঙ্গত, সৌদি আরবের সরকারি একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৯ সাল থেকে এটি শরীয়া কলেজ হিসাবে পরিচালিত হয়। ১৯৮১ সালে একে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে উম্মুল কুরা নামে আরও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।