X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮
ব্রিটিশ কাউন্সিল

২৬টি পার্টনার স্কুলের ১৪১ জন শিক্ষককে সম্মাননা দিয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। ব্রিটিশ কাউন্সিল ‘পার্টনার স্কুলস টিচারস রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) পাঠানো  সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যেসব স্কুল শিক্ষক ব্রিটিশ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন, তারা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাজধানীর একটি হোটেলে আনুষ্ঠিানিকভাবে সোমবার এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনলাইন ও সরাসরি উপস্থিত থাকার মাধ্যমে দু’ভাবেই শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা চাহিদা, ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষতা, আচরণ ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল—দেশের ২৬টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মোট ১৪১ জন শিক্ষককে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ও অবদানের স্বীকৃতি জানানো। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকার ১৮টি স্কুল থেকে ১১৫ জন শিক্ষক, চট্টগ্রামের ১৯ জন, এবং সিলেটের ৭ জন শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি এক্সামস ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রাইমান তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ‘বাংলাদেশের একশ’র বেশি শিক্ষককে এই প্ল্যাটফর্মে আমরা একত্রিত করতে পেরেছি। আমরা বিশ্বাস করি— এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের অংশীদারত্বের দৃঢ় প্রমাণ। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার ইংলিশ অ্যান্ড এক্সামস বিষয়ক রিজিওনাল বিজনেস ডিরেক্টর (আঞ্চলিক ব্যবসা পরিচালক) তালাল মীর। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের মাস্টার ট্রেইনার সানা শাহিদ বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফলতা উপস্থাপন করেন। এছাড়া, ব্রিটিশ কাউন্সিল সৌদি আরবের (কেএসএ)  মাস্টার ট্রেইনার শ্রীদীপ মিত্র ‘শেয়ারড প্র্যাকটিস ইন সৌদি অ্যারাবিয়া’ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডিরেক্টর অব বিজনেস ডেভলপমেন্ট তাহনী ইয়াসমিন।  

বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী স্কুলশিক্ষকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।

/এসএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
ব্রিটিশ কাউন্সিল
সম্পর্কিত
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
বাংলাদেশের টেকসই স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ ব্রিটিশ কাউন্সিলের
সেরা শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
সর্বশেষ খবর
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
পদ্মার চরে সংঘর্ষে গুলিতে ২ জন নিহত
পদ্মার চরে সংঘর্ষে গুলিতে ২ জন নিহত
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media