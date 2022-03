স্ত্রীকে নিয়ে ঠাট্টা করায় অস্কার মঞ্চেই কষে থাপ্পড় (ভিডিও)

বিশ্বের সবচেয়ে জমকালো আয়োজনে হলো বিরাট বিতর্ক। অস্কার মঞ্চে সপাটে চড় কষলেন অভিনেতা উইল স্মিথ। যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের ডলবি থিয়েটারে জাঁকালো আয়োজনে চলছে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৪তম আসর। সেখানেই ঘটনাটা ঘটে।

মঞ্চে উঠে অভিনেতা ক্রিস রকের গালে কসে থাপ্পড় মারলেন উইল স্মিথ। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক সবাই। কিন্তু কী ঘটেছিল ওই মুহূর্তে?

ভিডিওটিতে দেখা যায়, উপস্থিত অতিথিদের নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন ক্রিস রক। একে একে সবার কথা বলতে বলতে তিনি চলে যান উইল স্মিথের স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট প্রসঙ্গে। ক্রিস বলেন, ‘‘পরের ‘জি আই জেন’ ছবিতে অভিনয় করবেন জাডা।’’

‘জি আই জেন’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ডেমি মুর। সেই ছবিতে তার মাথায় চুল ছিল না। ঘটনাচক্রে জাডার মাথাতেও চুল নেই। কিন্তু সেটি স্টাইলের কারণে নয়। তিনি অ্যালোপেশিয়ায় আক্রান্ত। সেই কারণেই তার চুল নেই।

এই রসিকতায় তীব্র রেগে যান উইল স্মিথ। মঞ্চে উঠে তিনি চড় মারেন ক্রিস রককে। যদিও অনেকে প্রথমে ভেবেছিলেন, এটি আগে থেকে ঠিক করে রাখা ঘটনা। কিন্তু পরে দেখা যায়, এই ঘটনায় উইল সত্যিই রেগে গিয়েছেন। এবং তিনি গালিগালাজ করে বলেন, তার স্ত্রীকে এসব থেকে দূরে রাখতে।

আকস্মিক ঘটনার পর ক্রিস রক বলেন, ‘‘বন্ধু, এটা ‘জি. আই. জেন’ কৌতুক ছিল।’’ তখন দ্বিতীয়বার উইল স্মিথ বলেন, ‘তোমার মুখে আমার স্ত্রীর নাম নেবে না।’ এবার ক্রিস রক বলেন, ‘ঠিক আছে নেবো না। এটা টেলিভিশন ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত।’



এটাই প্রথম নয়, ২০১৬ সালের অস্কারেও জাডা পিঙ্কেট স্মিথকে নিয়ে রসিকতা করেছিলেন ক্রিস রক। অস্কারে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য দেওয়ায় জাডা পিঙ্কেট স্মিথ অনুষ্ঠানটি বর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে ক্রিস রক ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন, ‘আসল কথা হলো সে আমন্ত্রণই পায়নি!’



অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৪তম আসরে সেরা অভিনেতা শাখায় উইল স্মিথের জয় একরকম অবধারিত ছিল। ‘কিং রিচার্ড’ ছবির সুবাদে ৫৩ বছর বয়সী এই তারকা এর আগে বাফটা, গোল্ডেন গ্লোবস, ক্রিটিকস চয়েস মুভি অ্যাওয়ার্ডস এবং স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস জিতেছেন। ভেনাস ও সেরেনাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো তৈরি করতে রিচার্ড উইলিয়ামসের দৃঢ়সঙ্কল্প তুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে।

