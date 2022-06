‌‘চলন্ত ট্রেনে ফুচকা’ নিয়ে ‘লাল সিং চাড্ডা’ বিতর্ক

হলিউডের বিখ্যাত ছবি ‘ফরেস্ট গাম্প’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘লাল সিং চাড্ডা’ নির্মাণ নয়, বরং নিছকই দুর্বল অনুকরণ। আমির খান ও কারিনা কাপুর অভিনীত ছবিটির ট্রেলার দেখে এমনই প্রতিক্রিয়া সিনেপ্রেমী একাংশের।

এবার ছবির একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত। ‘কাবিল’, ‘শ্যুটআউট আট লোখান্ডওয়ালা’র মতো সফল ছবি রয়েছে যার ঝুলিতে। ফলে তার তোলা প্রশ্নের গুরুত্ব রয়েছে বলিউডে। সেই সঞ্জয় ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবির ট্রেলারের একটি দৃশ্য তুলে আনেন নতুন বিতর্কে। যেখানে দেখা গিয়েছে, ট্রেনে বসে রয়েছেন লাল সিং চাড্ডা ওরফে আমির। হাতে একটি ফুচকা নিয়ে বলছেন, ‘মা বলতেন, জীবনটা অনেকটা ফুচকার মতো। পেট ভরে গেলেও মন আরও বেশি চাইবে।’

১৯৯৪ সালে মুক্তি পাওয়া হলিউডের ‘ফরেস্ট গাম্প’ ছবিটিতেও ছিল এ রকমই একটি দৃশ্য। সেখানে টম হ্যাঙ্কস বলেন, ‘মা বলতেন, জীবনটা চকোলেটের বাক্সের মতো। কোনটা হাতে উঠবে তুমি জানো না!’

বোঝাই যাচ্ছে, ‘ফরেস্ট গাম্প’-এর এই বিখ্যাত সংলাপের আদলেই যে হিন্দিতে ছবিটিতে ‘ফুচকা’ প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। আর ঠিক সেখানেই খটকা লাগে সঞ্জয়ের। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘চলন্ত ট্রেনে কে ফুচকা বিক্রি করছে, তা জানার জন্যই ছবিটি দেখব।’

আমিরের অনুরাগীরা সঞ্জয়ের এই মন্তব্য খুব একটা ভালো ভাবে নেননি। অনেকেই প্রিয় তারকার হয়ে লড়তে মাঠে নামেন। সাজানো হয় নানা যুক্তি। দৃশ্যটিকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে কেউ কেউ বিভিন্ন স্টেশনে থাকা ফুচকার স্টলের ছবি দিয়েছেন। অনেকেই আবার বলছেন, ফুচকা কিনেই হয়তো ট্রেনে উঠেছিল লাল সিং চাড্ডা।

আসলে কী ঘটেছিল, তা জানা যাবে ১১ আগস্ট। কারণ সে দিনই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে বহু প্রতীক্ষিত এই ছবি।

One reason I'm dying to see this film is who is selling Golgappas in a moving train. pic.twitter.com/g5PPwksuVC