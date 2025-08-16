X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
‘আমার ছবিতে সবচেয়ে পচা জুতাটা নিক্ষেপ করো’

বিনোদন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩
খায়রুল বাসার

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে। ইতিহাসের ঘৃণ্য ও নৃশংসতম সেই হত্যাকাণ্ড পার করলো ৫০ বছর (১৫ আগস্ট)।

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়, তিনি শুধু একক কোনও দলের নয়, তিনি বাংলাদেশের সকল জনগণের সম্পদ। হয়তো সেটা মাথায় রেখেই এদিন দেশের সাধারণ মানুষ থেক শুরু করে শোবিজের অনেক তারকারাও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শাকিব খান থেকে শুরু করে জয়া আহসান, এমনকি ছোট পর্দার অভিনেতা খায়রুল বাসার, আরশ খানরাও ভক্তভরে স্মরণ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। জানিয়েছেন শোক।

এদিকে এই ঘটনায় বাসারসহ কয়েকজন তারকার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। এমন একটি ঘটনায় নিজের অবস্থান জানিয়ে, বলা যায় অনেকটা ক্ষোভ জানিয়েই নিজের ফেসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন বাসার।

১৬ আগস্ট দেওয়া এই পোস্টে এই অভিনেতা প্রথমেই শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কথা কোট করে লিখেছেন, ‘আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না।’

এরপর অভিনেতা নিজের মতামত জানিয়ে লিখেছেন, ‘আজ (১৬ আগস্ট) নাকি আমার ক্যাম্পাসে আমাদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ হবে! আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছি যুগ যুগ ধরে, তাই? শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছি, তাই? ওকে, আমার ভাইয়েরা, আমার ক্যাম্পাসের প্রিয় অনুজ, আমার ছবিটা বড় করে প্রিন্ট করো এবং সবচেয়ে পচা জুতাটা নিক্ষেপ করো। আমি হাসিমুখে গ্রহণ করছি। কারণ আমি বুঝেছি, তোমরা রাজনৈতিক হয়েছো, তোমরা তোমাদের ইগো এবং তোমাদের আলাদা লক্ষ্যে নেমেছো! সেখানে মানুষ, সেখানে সাধারণের আবেগ-অভিভূতি  তোমাদের বিবেচনার বিষয় না! তোমরা কেবল ক্ষমতার না এবং ক্ষমতার দাস না, তোমরা নিজের, দেশের এবং দায়িত্বের, এ বিশ্বাস আমার ভাঙতে যাচ্ছে, ভাঙুক! আমি এমন কি আর লোক? ভালোবাসা এবং শুভকামনা তোমাদের জন্য। তোমরা এদেশের প্রকৃতি, ঐতিহ্য এবং মানুষের হও এই কামনা।’

উল্লেখ্য, শুধু এবারই নয়, বাসার জুলাই আন্দোলনেও নিজের সক্রিয় মতামত জানিয়েছিলেন, ছিলেন ছাত্রদের পাশে।

/এমএম/
