২৩ আগস্ট থেকে আবার সম্প্রচারে...

অবশেষে সম্প্রচারে ফিরছে ‘কোক স্টুডিও বাংলা’। দ্য কোকা-কোলা কোম্পানির এই প্ল্যাটফর্মটির বহুল প্রত্যাশিত সিজন ৩, আগামী ২৩ আগস্ট থেকে আবার শুরু হতে যাচ্ছে।
এমনটাই নিশ্চিত করেছে বেঞ্চমার্ক পিআর।
এরিমধ্যে সিজন ৩-এর তিনটি চার্ট-টপ গান প্রকাশ পেয়েছে, যার সর্বশেষটি ছিল নতুন উপস্থাপনায় ওয়ারফেজ ব্যান্ডের গান ‘অবাক ভালোবাসা’। সামনে আসতে চলেছে আরও ছয়টি গান, যেখানে তারকা শিল্পীদের পাশাপাশি থাকছেন উদীয়মানরাও, যা সৃজনশীলতার সীমা আরও প্রসারিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
কোকা-কোলা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জু-উন নাহার বলেন, ‘আবার আমাদের শ্রোতাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। শুরু থেকেই কোক স্টুডিও বাংলা সবচেয়ে সুন্দর ও সৃজনশীলভাবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সংগীতের ঐতিহ্য তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিজনের বাকি অংশে থাকছে বেশ কিছু অসাধারণ মুহূর্ত ও চমক, যেগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’
কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণবের কণ্ঠেও ঝরেছে একই সুর। নতুন গান নিয়ে তিনি বলেন, ‘এই সিজনে প্রতিভাবান সব শিল্পীদের একত্রিত করা হয়েছে এবং তারা মিলে দারুণ কিছু তৈরি করেছেন। আমি খুবই আশাবাদী যে, প্রতিটি গান সৃষ্টির সময় আমরা যে আবেগ ও আনন্দ অনুভব করেছি আমাদের শ্রোতারাও সেটা অনুভব করবেন।’
শ্রোতারা স্পটিফাই ও কোক স্টুডিও বাংলার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এসকল মন মাতানো পরিবেশনা উপভোগ করতে পারবেন। ফলে বাংলাদেশের সংগীত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও একবার প্রতিধ্বনিত হবে বিশ্বজুড়ে।
বলা দরকার, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ ইস্যুতে আমজনতার তুমুল তোপের মুখে ‘কোক স্টুডিও বাংলা’র সিজন-৩ সম্প্রচার মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।