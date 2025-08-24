ফোবানা সম্মেলন উপস্থাপনায় খন্দকার ইসমাইল

কানাডার মন্ট্রিয়লে ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থাপনা করবেন খন্দকার ইসমাইল।
মন্ট্রিয়লে বসবাসরত বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি বড় আয়োজন।
ফোবানা সম্মেলন উপস্থাপনা নিয়ে বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন খন্দকার ইসমাইল। তিনি বলেন, ‘কানাডায় বসবাসরত বাঙালিদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। ফোবানা সম্মেলন এখানে সবার জন্য দারুণ আনন্দের। বাংলাদেশের বড় বড় তারকাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অন্যরকম হয়ে উঠবে আশা করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এখানে উপস্থাপনার পাশাপাশি আমিও সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে পরাবো। এর আগেও ফোবানা সম্মেলন উপস্থাপনা করেছি। তবে এবার একটু নতুন কিছু করার চেষ্টা থাকবে।’
জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে ফোবানাতে এবার অংশগ্রহণ করছেন নুসরাত ফারিয়া, মাহিয়া মাহি, জায়েদ খান, দীঘি, কণ্ঠশিল্পী ঐশী, ব্যান্ড তারকা হাসান, সংগীতশিল্পী তপন চৌধুরীসহ অনেকে।