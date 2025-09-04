X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরও একটি ভয়ংকর ছবি!

বিনোদন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৪
শুধু হরর সিনেমার জগতেই নয়, পুরো হলিউডেই ‘কনজ্যুরিং’কে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিবেচনা করা হয়। এ যাবত আটটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। যার প্রায় সবগুলোই সাফল্যের খাতায় নাম লিখিয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে মুক্তি পেয়েছিলো ‘দ্য কনজ্যুরিং: দ্য ডেভিল মেইড মি ডু ইট’। করোনা মহামারির মধ্যেও ছবিটি আশাতীত সাফল্য পায়। প্রায় চার বছর পর এবার পর্দায় আসছে ফ্র্যাঞ্চাইজির নবম কিস্তি ‘দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস’। ৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ছবিটি। দেশের ভৌতিক সিনেমাপ্রেমীরাও নড়েচড়ে বসতে পারেন। কারণ একই দিনে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক এই সিনেমা।

তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন স্টার সিনেপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। 

মাইকেল শ্যাভস পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন প্যাট্রিক উইলসন এবং ভেরা ফার্মিগা, যারা প্যারানরমাল তদন্তকারী এবং লেখক এড ও লরেন ওয়ারেন হিসেবে তাদের ভূমিকা পুনরায় পালন করেন, মিয়া টমলিনসন এবং বেন হার্ডিসহ। শ্যাভস আগের ছবিটি থেকে পরিচালক হিসেবে ফিরে আসেন এবং জেমস ওয়ান ও পিটার সাফরান প্রযোজক হিসেবে ফিরে আসেন। 

২০২১ সালের জুনে ‘দ্য কনজুরিং: দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট’ মুক্তির আগে, পরিচালক মাইকেল শ্যাভস এম্পায়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘দ্য কনজুরিং’ সিরিজের ভবিষ্যতের কিস্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘আশা করি এই ছবি ওয়ারেনদের জন্য এই নতুন অধ্যায়টি খুলে দেবে। ‘দ্য কনজুরিং’ চলচ্চিত্রগুলির জন্য এটির একটি অনন্য সমাপ্তি রয়েছে। এখান থেকে এটি কোথায় যেতে পারে তা দেখার জন্য আমি উত্তেজিত হবো।’ অভিনেতা প্যাট্রিক উইলসন এবং ভেরা ফার্মিগাও ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ‘ওহ মাই গড, আমি [চালিয়ে যেতে] চাই,’ ফার্মিগা বলেন।

২০২২ সালের অক্টোবরে, দ্য হলিউড রিপোর্টার প্রকাশ করে যে চতুর্থ কনজ্যুরিং চলচ্চিত্রটি তৈরি হচ্ছে যেখানে ডেভিড লেসলি জনসন-ম্যাকগেল্ড্রিক চিত্রনাট্য লিখবেন এবং জেমস ওয়ান এবং পিটার সাফরান প্রযোজক হিসেবে ফিরে আসবেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ‘দ্য নান’ মুক্তির আগে শ্যাভস বলেছিলেন যে স্ক্রিপ্টের কাজ অব্যাহত থাকবে, তিনি বলেছিলেন যে প্রকল্পটি ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের গল্পগুলির ‘শেষ’ হিসাবে দেখা হবে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে, শ্যাভসকে আবারও পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। একই বছরের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ইয়ান গোল্ডবার্গ এবং রিচার্ড নাইং জনসন-ম্যাকগোল্ডব্রিকের একটি মৌলিক গল্পের খসড়া পুনর্লিখন সম্পন্ন করছেন যা ওয়ান এবং জনসন-ম্যাকগোল্ডব্রিকের সহ-লেখক ছিলেন। বেন হার্ডি এবং মিয়া টমলিনসনকে সহায়ক ভূমিকায় অভিনয়ে যুক্ত করা হয়েছিল। 

এবারের সিনেমাটি ১৯৮৬ সালের স্মার্ল পরিবারে ঘটে যাওয়া আলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। গল্পে দেখা যায়, পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট পিটস্টনের স্মার্ল পরিবার তাদের বাড়িতে এক বা একাধিক শয়তানের আক্রমণ অনুভব করে অদ্ভুত গন্ধ, বিপজ্জনক আওয়াজ, কালো ছায়া, শারীরিক আঘাতসহ নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। দম্পতি জ্যাক এবং জ্যানেট স্মার্ল তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে আনেন, যা সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, এমনকি তারা একটি বইও লেখেন। ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বের ধারাবাহিকতায় এটিও এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি সফল সিনেমা হতে চলেছে।

/এমএম/
