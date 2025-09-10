নেপাল নিয়ে উৎকণ্ঠায় মনীষা কৈরালা

বলিউড নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও মনীষা কৈরালা মূলত নেপালের মানুষ। ফলে জন্মভূমিতে চলমান অস্থিরতায় মোটেও স্থির নেই মনীষা।
মনীষার ভাষায়, ‘নেপালের জন্য কালো দিন।’
বলা দরকার, নেপালের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও মনীষা দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার নাতনি।
নেপালে সরকারি তরফে সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে আন্দোলনের সূত্রপাত। সরকারি নিয়মবিধি অমান্য করায় সম্প্রতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স, ইউটিউব-সহ ২৬টি সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল নেপাল সরকার। তারই প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় নেমেছিল সে দেশের ছাত্র-জনতা।
সেই আন্দোলনের জেরেই শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি! তার আগেই বিক্ষোভ চলাকালীন ১৯ জন মারা যাওয়ার পরেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। দেশটির এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিই মেনে নিতে পারছেন না মনীষা কৈরালা।
রাজধানী কাঠমান্ডুর রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তমাখা জুতার ছবি প্রকাশ করে মনীষা সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘এটা নেপালের ইতিহাসে কালো দিন, যেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ন্যায়বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ থামাতে পাল্টা বুলেট ছোড়া হয়।’
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া