রাবা খানের গল্পে নিধির নির্মাণে...

কনটেন্টপ্রেমীদের জন্য চলতি মাসটি নিতান্তই সেপ্টেম্বর না, এটি হয়ে উঠতে যাচ্ছে ‘সেপ্টেমব্লাস্ট’। কারণ এ মাসের চার সপ্তাহের প্রতি সাত দিনে একটি করে কনটেন্ট পাবেন চরকির গ্রাহকরা। যার শুরু হয়েছে ‘ইনসাফ’ মুক্তির মধ্য দিয়ে। সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত তাসনিয়া ফারিণ ও শরিফুল রাজ অভিনীত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে চরকি এক্সক্লুসিভ হিসেবে।
দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে চরকি ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘খুব কাছেই কেউ’। এই কনটেন্টের মাধ্যমে চরকি প্রথমবারের মতো দর্শকদের জন্য নিয়ে এলো ফ্ল্যাশ ফিকশন। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রেদওয়ান রনি বলেন, ‘ফ্ল্যাশ ফিকশন মূলত জীবনের কিছু মুহূর্তের নান্দনিক বা সিনেম্যাটিক বর্ণনা। এটাকে স্লাইস অব লাইফও বলা যেতে পারে। এ ধরনের কনটেন্টে জীবনের ছোট ছোট ঘটনা উঠে আসবে হয়তো, কিন্তু এর প্রভাব অনেক বড় এবং গভীর।’
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা–আই এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি–এর যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে ‘খুব কাছেরই কেউ’।
রাবা খানের গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্যে এটি নির্মাণ করেছেন আরাফাত মহসিন নিধি। এতে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে (১১ সেপ্টেম্বর) কনটেন্টটি প্রকাশ পাবে চরকিতে। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে প্রকাশ পেয়েছে এর ট্রেইলার। এর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘কালকে উনাদের বিয়ে! আপনারা সবাই আমন্ত্রিত’।
গল্পের ধারণা দিতে গিয়ে রাবা খান জানান, গল্পটি তরুণ–তরুণীর, যারা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের দিকে আগাচ্ছে। বিয়ের আগের ও বিয়ের দিনের কিছু ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে কাহিনি। একসময় তারা বুঝতে পারে কখনও কখনও সত্যিকারের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়, তা যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন।
রাবা খান বলেন, ‘আমার লেখার ইচ্ছা বেশ পুরনো বা ছোট বেলা থেকেই। আমি বিভিন্ন ক্রিটিকদের বিশ্লেষণ শুনতাম। তারা যখন গল্পকার, চিত্রনাট্যকার বা যিনি সংলাপ লিখেছেন, তাদের প্রশংসা করতেন, খুব ভালো লাগত। যখন দেখলাম আমার বানানো ভিডিও কনটেন্টের স্ক্রিপ্ট সবাই পছন্দ করছে, আমার লেখা বই অনেকে পছন্দ করছে, তখন লেখার ইচ্ছাটা আরও বেড়ে যায়। আমার বিশ্বাস এই গল্পটাও সবার ভালো লাগবে। কারণ গল্পটা আমাদের আসে–পাশের, হালকা মেজাজের, সুন্দর–মিষ্টি। ফিকশনের জন্য প্রথমবার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখলাম, আরও লেখার ইচ্ছা আছে।’
‘খুব কাছেরই কেউ’-এর মাধ্যমে পরিচালনায় ফিরেছেন সময়ের আলোচিত সুরকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক আরাফাত মহসিন নিধি। নিধি জানান, এটি তার দ্বিতীয় ফিকশন, ২০১২ সালে নির্মাণ করেছিলেন প্রথমটি। এরপর বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেছেন। তবে সংগীতেই দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি সময়। এখন থেকে কাহিনিচিত্র নির্মাণেও সময় দিতে চান তিনি। নিধি বলেন, ‘রোমান্টিক ঘরানার কাজ দিয়েই শুরু করলাম। দুজন অপরিচিত মানুষের পরিচিত হওয়ার গল্প। খুব আনন্দ নিয়ে ফিকশনটি সবাই মিলে উপভোগ করতে পারবেন।’
এতে সুনেরাহ বিনতে কামাল অভিনয় করেছেন জেরিন চরিত্রে। জানান, তার চরিত্রটি চঞ্চল, স্পষ্টবাদী এবং স্বাধীনচেতা। অনেকটা ব্যক্তি সুনেরাহ–এর মতোই। অভিনেত্রী বলেন, ‘গল্পটি আমার খুব কাছের। এর গল্পকার ও নির্মাতা আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তবে কাজটা কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে করিনি। ভালো লেগেছে জন্যই কাজটি করেছি।’ রাকিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। তিনি বলেন, ‘গল্পটিতে তরুণ–তরুণীর সংলাপ, তাদের বোঝাপড়া দর্শকদের ভালো লাগবে। যে মুহূর্তগুলো দেখানো হয়েছে, তা আমরা সবাই কম বেশি ফেস করি। তবে যার যার মতো করে ফেস করে। আমরা যেটা দেখাতে চেষ্টা করেছি সেটা সবাই পছন্দ করবেন আশা করি।’
রোমান্স ড্রামা ঘরানার কনটেন্টটিতে আরও অভিনয় করেছেন পায়েল, মাহেরা ইনায়া কামাল, ফাহাদ রিয়াজ খান, আলিফ খান, আসিকুজ্জামান অনিক প্রমুখ।
বলা দরকার, চলতি বছরের ৪ এপ্রিল বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন রাবা খান ও আরাফাত মহসিন নিধি।