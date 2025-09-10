X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’

বিনোদন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪
‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’

হঠাৎ আত্মগোপনে যাওয়ার পর চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে এক ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে এসেছিলেন পপি। তখন তার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ তুলেছিলো তারই পরিবারের পক্ষ থেকে! সেই অভিযোগ খণ্ডাতেই আত্মগোপন থেকে প্রকাশ্যে আসেন পপি। তখন জানা গেলো, মিডিয়া থেকে আড়াল হলেও স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে ভালোই আছেন। 

আজ ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। বিশেষ দিনটি ঘরোয়া আয়োজনেই কাটাচ্ছেন তিনি। যদিও এই দিনে নিজেকে ফের উগরে দিলেন। আবেগতাড়িত হয়ে জানালেন অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। পপি বলেন, ‘যখন সিনেমায় নিয়মিত কাজ করেছি, তখন জন্মদিন ছিল উৎসবের মতো। দিনভর মানুষ আসত, ভক্তরা ফোন দিতেন, কেউ কেউ বাসায় কেক-ফুল পাঠাতেন। কখনও শুটিং সেটেই জন্মদিন উদযাপন করেছি। আমার ফ্যান ক্লাবগুলোও দেশজুড়ে নানা আয়োজন করত। আজকের জন্মদিন ঘরোয়াভাবেই কাটবে। কিছু এতিমখানায় কোরআন খতম ও খাবারের আয়োজন করা হয়েছে।’ 

বিশেষ এই দিনে জীবনের উপলব্ধিও শেয়ার করেছেন পপি। তিনি বলেন, ‘জীবনের এই পর্যায়ে এসে শুধু এতটুকু বলতে চাই—আমার জীবন থেকে নেওয়া এই উপলব্ধি। পরিবারের জন্য সবাই দায়িত্ব পালন করবেন, কিন্তু নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত না করে, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পরিবারের জন্য পুরো নিবেদিত হয়ে কিছু করবেন না। কারণ পরবর্তীতে যেন কেউ আঙুল তুলে কথা না বলতে পারে। যেহেতু সমাজে, চলচ্চিত্রে আমার একটি অবস্থান আছে। তাই আমার ভক্ত, দর্শকদের আগামী দিনের ভালোর জন্যই কথাগুলো বললাম। কারণ একজন মানুষের দেওয়া উপদেশ বা নির্দেশনায় মানুষের জীবন বদলে যায়।’ ‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’ যোগ করে তিনি বলেন, ‘একটা সময় আমি মনে করতাম পরিবারের সবাই আমার। পরে সবাই যার যার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর দেখলাম কেউই আর আমার না। আমাকে কঠিন আঘাত দিয়ে, সমাজের কাছে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে দিয়ে গেছে আমার মা-বোনেরা। আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির মানুষকে সেই সময়টাতে পাশে পেয়েছি। নায়িকা পপিকে নয়, ব্যক্তি পপিকে উপলব্ধি করে তাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আমার চলচ্চিত্র পরিবারের কাছে।’

সংসারজীবন নিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার স্বামী আদনান প্রসঙ্গে বলব, ও আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আমাকে আগলে রেখেছে, আমাকে সাহস দিয়েছে, আমাকে সাপোর্ট করেছে। শেষ কথা শুধু এটুকুই বলব, কেউ কেউ আমার মায়ের কথা শুনে বিভ্রান্তিতে পড়ে নিজেদের চ্যানেলের টিআরপি বাড়ানোর জন্য মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছেন বা করছেন—এটা উচিত নয়। সত্য প্রকাশে আপসহীন থাকতে হয়।’

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে নির্মাতা মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত ‘কুলি’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রাঙ্গনে অভিষেক হয় পপির। অভিষেক সিনেমার মধ্যদিয়েই সুপারহিট হন এই অভিনেত্রী। ‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’
‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’
রাবা খানের গল্পে নিধির নির্মাণে...
রাবা খানের গল্পে নিধির নির্মাণে...
নেপাল নিয়ে উৎকণ্ঠায় মনীষা কৈরালা
নেপাল নিয়ে উৎকণ্ঠায় মনীষা কৈরালা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media