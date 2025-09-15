X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩
২৪তম সিজেএফবি পারফর্মেন্স অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করলো কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি)। রবিবার ( ১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন সিজেএফবি’র টাইটেল স্পন্সর একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও এমডি তাসনোভা মাহবুব সালাম। 

এসময় ২৪তম পুরস্কারের লগো উন্মোচন করেন খ্যাতিমান সংগীত তারকা বেবী নাজনীন এবং একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্য প্রয়াত লালনগীতির খ্যাতিমান শিল্পী ফরিদা পারভীন স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সংগঠনের সভাপতি এনাম সরকার জানান, আগামী ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেম-এ অনুষ্ঠিত হবে ২৪তম সিজেএফবি পারফর্মেন্স অ্যাওয়ার্ড। 

বরাবরের মতো এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা তামিম হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন সিজেএফবি’র সাধারণ সম্পাদক এম এস রানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিজেএফবি’র ইভেন্ট পার্টনার অন্তর শোবিজের চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরী, একুশে টিভির পরিচালক ব্যারিস্টার তানজীব। 

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করে শ্রাবণ্য তৌহিদা। বরাবরের মতো এবারও সংগীত, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন মিডিয়ার বছর সেরা তারকারাই মনোনীত এবং চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন। একইসঙ্গে থাকবে দেশের স্বনামখ্যাত তারকাদের পারফর্মেন্স। 

অনুষ্ঠানের সহযোগী পার্টনার- ইউরোকোলা, ভাসাভী ফ্যাশন, পারসোনা, জি-সিরিজ, টেরানোভা ডেভলপমেন্ট লিঃ, ধ্রুব মিউজিক স্টেশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল প্রতিফলন ডট কম।

