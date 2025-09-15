৭৭তম এমি: ইতিহাস গড়লো ‘অ্যাডোলেসেন্স’ কিশোর

৭৭তম এমি আসরের মনোনয়নের তালিকা প্রকাশের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল সাই-ফাই ড্রামা সিরিজ ‘সেভারেন্স’। ২৭টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে এটি। কিন্তু বেলাশেষে পুরস্কার ঘোষণার দিন বাজিমাত করেছে নেটফ্লিক্সের ‘অ্যাডোলেসেন্স’। ১৩টি মনোনয়নের মধ্যে ‘সেরা লিমিটেড সিরিজ’সহ জিতে নিয়েছে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার।
বাংলাদেশ সময় সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে ঘোষণা করা হয় ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস বিজয়ীদের চূড়ান্ত তালিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে এদিন এমির ঝলমলে আসর বসেছিল।
এবারের আসরটি উপস্থাপনা করেন কৌতুকাভিনেতা নেট বারগাতসে।
‘অ্যাডোলেসেন্স’ সিরিজটির পরতে পরতে আছে নেটমাধ্যমে হেনস্তার নানা গল্প। রয়েছে নারীবিদ্বেষী সমকালীন নানা ভাবনার আদান প্রদানের বাঁক। আরও আছে কিশোর বয়সের সংকট, পারিবারিক টানাপোড়েন, অপরাধবোধ। সমালোচকরা বলছেন, অভিনয়শৈলী এবং সামাজিক বাস্তবতার গভীর উপস্থাপনার জন্য এই সিরিজটি বিশেষভাবে আলাদা হয়ে উঠেছে এবারের এমিতে।
এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্রদের মধ্যে উঠে এসেছেন ‘অ্যাডোলেসেন্স’ অভিনেতা ওয়েন কুপার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সেরা পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুপার বললেন, ‘এটা শুধু আমার জন্য নয়, আমার পরিবার এবং বাড়ির মানুষদের জন্যও অনেক বড় অর্থ বহন করে। তিন বছর আগে আমি কিছুই ছিলাম না, আর আজ এখানে এসেছি। এটি সত্যিই অনেক বড় বিষয়।’
এদিকে ড্রামা বিভাগে সবাইকে চমকে দিয়েছে ‘দ্য পিট’। সেরা ড্রামা সিরিজের স্বীকৃতি পেয়েছে এই সিরিজ। এই সিরিজে অভিনয়ের সুবাদে নোয়া ওয়াইল পেয়েছেন সেরা অভিনেতা, আর ক্যাথরিন লা নাসা চমক দেখিয়েছেন সেরা পার্শ্ব-অভিনেত্রী হিসেবে।
কমেডির ক্ষেত্রেও দর্শকরা পেয়েছেন নতুন দিগন্তের খোঁজ। ‘দ্য স্টুডিও’ সিরিজটি জিতেছে সেরা কমেডি সিরিজ। এখানে সেথ রোজেন সেরা অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন। সহকর্মী ইভান গোল্ডবার্গ পেয়েছেন সেরা পরিচালক ও সেরা চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার।
এবারের আয়োজনে প্রথমবার মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন ট্রামেল টিলম্যান, ড্রামা সিরিজে সেরা পার্শ্বঅভিনেতা হিসেবে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ হিসেবে এমি জিতেছেন। প্রথমবারের মতো এই সম্মাননা পেয়েছেন ক্রিস্টিন মিলিওটি, জেফ হিলার, নোয়া ওয়াইল এবং ক্যাথরিন লা নাসার মতো অভিনয়শিল্পীরাও।
এবারের আয়োজনে নতুন সিরিজের উত্থানও স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। অ্যাপল টিভির ‘দ্য স্টুডিও’ প্রথম সিজনেই প্রতিযোগিতায় মনোনয়ন ও জয় পেয়েছে ‘সেভারেন্স’-এর সঙ্গে। ফলে বলা যায় নবীনতার উত্থান, পুরনো স্বীকৃতি, কিছু অসামঞ্জস্য, আর কিছু অসাধারণ মুহূর্তের সমন্বয় ছিল এবারের এমির আসর। একনজরে ৭৭তম এমি বিজয়ীরা
লিমিটেড সিরিজ বিভাগ
সেরা লিমিটেড সিরিজ: অ্যাডোলেসেন্স
সেরা পরিচালক: ফিলিপ বারান্তিনি [অ্যাডোলেসেন্স]
সেরা চিত্রনাট্য: জ্যাক থর্ন এবং স্টিফেন গ্রাহাম [অ্যাডোলেসেন্স]
সেরা অভিনেতা: স্টিফেন গ্রাহাম [অ্যাডোলেসেন্স]
সেরা অভিনেত্রী: ক্রিস্টিন মিলিওটি [দ্য পেঙ্গুইন]
সহ-অভিনেতা: ওয়েন কুপার [অ্যাডোলেসেন্স]
সহ-অভিনেত্রী: এরিন ডোহার্টি [অ্যাডোলেসেন্স]
সেরা টক শো: দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কোলবার্ট
ড্রামা সিরিজ বিভাগ
সেরা ড্রামা সিরিজ: দ্য পিট
সেরা পরিচালক: অ্যাডাম র্যা ন্ডাল [স্লো হর্সেস]
সেরা অভিনেতা: নোয়া ওয়াইল [দ্য পিট]
সেরা অভিনেত্রী: ব্রিট লোয়ার [সেভারেন্স]
সহ-অভিনেতা: ট্রামেল টিলম্যান [সেভারেন্স]
সহ-অভিনেত্রী: ক্যাথরিন লা নাসা [দ্য পিট]
সেরা লেখক: ড্যান গিলরয় [অ্যান্ডর]
কমেডি সিরিজ বিভাগ
সেরা কমেডি সিরিজ: দ্য স্টুডিও
সেরা পরিচালক: সেথ রোজেন [দ্য স্টুডিও]
সেরা চিত্রনাট্যকার: সেথ রোজেন, ইভান গোল্ডবার্গ, পিটার হিউক, অ্যালেক্স গ্রেগরি এবং ফ্রিদা পেরেজ [দ্য স্টুডিও]
সেরা অভিনেতা: সেথ রোজেন [দ্য স্টুডিও]
সেরা অভিনেত্রী: জিন স্মার্ট [হ্যাকস]
সহ-অভিনেতা: জেফ হিলার [সামবডি সামহোয়ার]
সহ-অভিনেত্রী: হান্না আইনবাইন্ডার [হ্যাকস]