X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাধিকা ও মাধবের অন্য প্রেমের গল্প

বিনোদন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৭
মিহি হাসান ও রানা চৌধুরী

দরিদ্র ঘরের মেয়ে রাধিকা দেখতে খুব মিষ্টি। কঠিন প্রকৃতির মেয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে লাউ, শসা, কুমড়ো যখন যেটা পাওয়া যায় সেটা এনে বাজারে বিক্রি করে। দেখতে সুন্দর বলে অনেকেরই দৃষ্টি তার দিকে। সবজির দরদামের ছলে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

অন্যদিকে রাধিকার প্রেমে পড়ে জেলে পরিবারের ছেলে মাধব। বাজারে এসে দূর থেকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু সামনে গিয়ে রাধিকার সাথে কথা বলার সাহস পায় না।

গ্রামীণ পটভূমির এমনই এক নিষ্পাপ প্রেমের গল্পে নির্মিত হয়েছে পূজার বিশেষ নাটক ‘রাধিকা’। এতে রাধিকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিহি হাসান আর মাধব চরিত্রে রানা চৌধুরী।

আমানুল হক হেলালের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন ফরহাদ আলম। আরও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, জয়রাজসহ অনেকে। রানা চৌধুরী ও মিহি হাসান নাটকটি প্রসঙ্গে অভিনেতা রানা চৌধুরী বলেন, ‘উৎসবের একটি বিশেষ কাজের অংশ হতে পেরেছি, এটা আমার জন্য আনন্দের। তারচেয়ে বড় বিষয়, গল্পনির্ভর একটি কাজের সুযোগ পেয়েছি। এর নির্মাণ অভিজ্ঞতাও ভালো। আশা করছি দর্শকরা পূজা উৎসবে একটা ভালো গল্প দেখতে পাবেন।’ 

রানা জানান, ২ অক্টোবর রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচার হবে ‘রাধিকা’।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
রাধিকা ও মাধবের অন্য প্রেমের গল্প
রাধিকা ও মাধবের অন্য প্রেমের গল্প
কথা-সুরে ব্যতিক্রমী মাতৃবন্দনা (ভিডিও)
কথা-সুরে ব্যতিক্রমী মাতৃবন্দনা (ভিডিও)
চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও
চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও
জুয়েল আইচ ও তারিক আনামকে নিয়ে নতুন সিজন
জুয়েল আইচ ও তারিক আনামকে নিয়ে নতুন সিজন
মানবজাতির শুদ্ধতা প্রত্যাশায় গানচিত্র
মানবজাতির শুদ্ধতা প্রত্যাশায় গানচিত্র
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media