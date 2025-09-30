X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘মহানায়ক’ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে...

বিনোদন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৩আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৩
তাহসিন ফারজানা তিলোত্তমা

ঢাকাই সিনেমার ‘মহানায়ক’খ্যাত বুলবুল আহমেদ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে এলো দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ এক রিমেক গান। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি ও নায়ক বুলবুল আহমেদ অভিনীত ‘দেবদাস’ সিনেমার এই গানটির নাম ‘জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী’। সিলন টি’র বিশেষ আয়োজন ‘মহানায়কের গান’-এর দ্বিতীয় মৌসুমের দ্বিতীয় গান এটি।

‘মহানায়কের গান’ দ্বিতীয় মৌসুমে থাকছে ছয়টি গান। সবগুলো গানেই কণ্ঠ দিয়েছেন বুলবুল আহমেদের কন্যা তাহসিন ফারজানা তিলোত্তমা।

এর আগে বুলবুল আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় প্রথম গান। ‘সঙ্গিনী’ চলচ্চিত্রের ‘দুটি মন যখন কাছে এলো’ ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। গানটির গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আজাদ রহমান।

দ্বিতীয় মৌসুমে আরও থাকছে ‘হাজার মনের কাছে প্রশ্ন রেখে’, ‘জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো’, ‘আবার দুজনে দেখা হল’ ও ‘দুঃখ ভালোবেসে প্রেমের খেলা খেলতে হয়’।

দ্বিতীয় গান মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) থেকে দেখা ও শোনা যাচ্ছে সিলন টি’র ইউটিউব চ্যানেলে।নতুন এই পরিবেশনার মাধ্যমে কিংবদন্তি অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বুলবুল আহমেদ আবারও দর্শকদের স্মৃতিতে নতুনভাবে ফিরে আসবেন বলে মনে করেন আয়োজকরা।

২০১৩ সালে বাবার অভিনীত গান নিয়ে ‘মহানায়কের গান’ শিরোনামে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন তিলোত্তমা। পরে গানগুলো সিলন টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয় ‘মহানায়কের গান’–এর প্রথম মৌসুম।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘মহানায়ক’ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে...
‘মহানায়ক’ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে...
মিথিলার পাসপোর্টে এখনও সৃজিত!
মিথিলার পাসপোর্টে এখনও সৃজিত!
‘স্বপ্ন বাড়ি’ নিয়ে আসছেন দীপু
‘স্বপ্ন বাড়ি’ নিয়ে আসছেন দীপু
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
মিমের ব্যক্তিজীবনের অজানা অধ্যায়
মিমের ব্যক্তিজীবনের অজানা অধ্যায়
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media