শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
ঘুমহীন মানুষের গল্প...

বিনোদন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭
একটি দৃশ্যে ওমর মালিক ও রুনা খান

ঘুম-এর জন্য মানুষ সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অসংখ্য মানুষ ঠিক-ঠাক ঘুমাতে পারে না। অনেকের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এরকম একজন ঘুমহীন মানুষের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নিদ্রাসুর’।

এই ঘুমহীন মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওমর মালিক। এছাড়া এই চলচ্চিত্রে আরও অভিনয় করেছেন রুনা খান, মোঃ ইকবাল হোসেন, সঞ্চিতা দত্ত,আশিক সরকার ও কাকন চৌধুরী।

জাহাঙ্গীর হোসেন আপনের গল্পে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন ‘নয়া মানুষ’ দিয়ে আলোচনায় আশা সোহেল রানা বয়াতি।

এতে অভিনয় প্রসঙ্গে ওমর মালিক বলেন, ‘‘নির্মাতা বয়াতির সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়। তার কাজ আমি পছন্দ করি। একসাথে কাজ হয় হয় করে আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ‘নিদ্রাসুর’-এর গল্প আমাকে এতটাই আকৃষ্ট করেছে যে সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব এবং দর্শকদের মন জয় করবে সিনেমাটি।’’ সিনেমাটির পোস্টার চলচ্চিত্রটি নিয়ে বয়াতি বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ার শুরু হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ দিয়ে। দীর্ঘদিন পর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বেশ আনন্দ পেয়েছি। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পাশাপাশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ অব্যাহত রাখতে চাই। মানুষের গল্প তুলে ধরতে চাই।’

নির্মাতা জানান, সেন্সর ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ করে দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে টিম ‘নিদ্রাসুর’।

