আজম খান স্মরণে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ‘উচ্চারণ’

সম্প্রতি পুনর্গঠিত বাংলাদেশের কিংবদন্তি পপ সম্রাট আজম খানের ‘উচ্চারণ’ ব্যান্ড এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে হাজির হচ্ছে। ব্যান্ডটি অংশ নিচ্ছে কানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিতব্য ‘ইন্টারন্যাশনাল স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (আইএসবিএএ) ২০২৫’-এ।
দলনেতা, ভোকাল ও গিটারিস্ট দুলাল জোহা ইতোমধ্যে টরন্টোর উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেছেন। তিনি জানান, ‘‘আজম খানের হাতে গড়া ‘উচ্চারণ’ পুনর্গঠন করার পর এটিই আমাদের প্রথম বিদেশ সফর। টরন্টোর মঞ্চে গুরুজিকে স্মরণ করে তার কালজয়ী গান পরিবেশন করাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান।”
চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের সহযোগিতায় ‘উচ্চারণ’ নতুন প্রজন্মের কাছে আজম খানের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে। দুলাল জোহা বলেন, ‘এই সুযোগ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সমর্থনে আমরা আজম খানের গানগুলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে পারছি। এটি শুধু আমাদের ব্যান্ডের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের রক সংগীতের ইতিহাসকে বিশ্বের কাছে পরিচয় করানোর এক বড় প্ল্যাটফর্ম।’
এ সফরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস তাদের অফিসিয়াল এয়ারলাইন পার্টনার হিসেবে ‘ঢাকা-টরন্টো-ঢাকা’ রুটের টিকিট স্পন্সর করেছে।
দেশী টিভির উদ্যোগে আগামী ১১ অক্টোবর টরন্টো প্যাভিলিয়নে বসছে এই বছরের আইএসবিএএ আসর। বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান, যেখানে শিল্প, সাহিত্য, সমাজকল্যাণ ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা জানানো হবে।
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃতিত্ববান বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক শিল্পীদের এক মঞ্চে আনার লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর ‘উচ্চারণ’-এর পাশাপাশি বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন ফ্লোরিডা প্রবাসী সংগীতশিল্পী এস আই টুটুল, আমেরিকার প্রবাসী কণ্ঠশিল্পী মহিতোষ তালুকদার তাপস এবং জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সালমা।
বর্তমান ‘উচ্চারণ’ ব্যান্ডের লাইনআপ হলো: দুলাল জোহা (ভোকাল ও রিদম গিটার), পার্থ মজুমদার (লিড গিটার), প্রেম (কিবোর্ড), খোকা (বেস গিটার) এবং পিয়ারু খান/বাপ্পী (ড্রামস)।