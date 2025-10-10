X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
তৈরি হচ্ছে প্রথম সিটকম সিরিজ, দেখতে যেমন

বিনোদন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪০
সৈয়দ জামান শাওন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সিটকম সিরিজ, নাম ‘ক্যাফে সোসাইটি’। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে এর ঘোষণা দেওয়া হয়। সিরিজটি পরিচালনা করছেন মাসুদ আল জাবের।

গল্পটি একটি ক্যাফেকে ঘিরে, যেখানে চার বন্ধু নিয়মিত আড্ডা দেয়। সেই ক্যাফেতে নানা ধরনের মানুষ আসে—কেউ পরিচিত, কেউ নতুন। তাদের জীবনের আনন্দ, সমস্যা আর স্বপ্নের গল্পগুলোই হাস্যরসের মাধ্যমে দেখা যাবে এই সিরিজে।

সিরিজের একটি অন্যতম চরিত্রে অভিনয় করছেন সৈয়দ জামান শাওন। তিনি বলেন, ‘আমাদের চার বন্ধু নিয়মিত ওই ক্যাফেতে সময় কাটাই। সেখানে প্রতিদিন নানা ধরনের মানুষ আসে—কেউ পরিচিত, কেউ নতুন। তাদের জীবনের মজার গল্প, ছোটখাটো সংকট আর স্বপ্নের কথাগুলোই এখানে কমেডির মাধ্যমে ফুটে উঠবে।’

সিরিজটির প্রযোজক রাজু মহাজন বলেন, ‘‘ক্যাফে সোসাইটি’ আমাদের সময়ের প্রতিচ্ছবি। আমরা এমনভাবে এটি তৈরি করছি, যেন কয়েক বছর পর কেউ এটি দেখে ২০২৫ সালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে বুঝতে পারে। রাজনীতি, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে মানুষের জীবনযাপন—সবকিছুই থাকবে এই গল্পে, তবে মজার ছলে।’’

নির্মাতা মাসুদ আল জাবের বলেন, ‘এটা মূলত মানুষের জীবনের ছোট ছোট বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি। গল্পটা খুব সহজ, কিন্তু দর্শক হাসির আড়ালে অনেক সত্য খুঁজে পাবেন। এই ঘরানায় বাংলাদেশে এর আগে এভাবে কাজ হয়নি।’

প্রথম মৌসুমে থাকবে ১৫টি পর্ব, প্রতিটি প্রায় ১৮ মিনিট দীর্ঘ। সংবাদ সম্মেলনে শিল্পী, নির্মাতা ও প্রযোজক অনেকেরই জানবার আগ্রহ তৈরি হবে, হোয়াট ইজ সিটকম সিরিজ? এটা দেখতে কেমন? তাদের অবগতির জন্য বলা দরকার, এটির চিত্রনাট্য অন্য টিভি বা ওয়েব সিরিজের মতো নয়। এই ধরণের সিরিজ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট স্থানে শুটিং করা হয়। যেখানে চরিত্রগুলোও প্রায় একই থাকে। কিন্তু গল্পগুলো আলাদা আলাদা হয়। এটি ‘সিচুয়েশনাল কমেডি’র সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটি সাধারণত পর্বভিত্তিক গল্প বলার মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

এমন ধরনের সিরিজ বাংলাদেশে এখনও সে অর্থে দেখা যায়নি। যা দেখা যেতে পারে ‘ক্যাফে সোসাইটি’র মাধ্যমে। 

মাসুদ আল জাবের এর আগে ‘রাজা মাস্তান’, ‘স্পর্শে আছ তুমি’, ‘তখন এই সময়ে’, ‘জেরিন’, ‘ইতি শিউলি’ এবং জনপ্রিয় সিরিজ ‘ফার্মগেট’-এর মতো কাজ পরিচালনা করেছেন।

/এমএম/
