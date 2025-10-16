X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লালন স্মরণে...

বিনোদন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৭
লালন স্মরণে...

লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। আর সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় আত্মসাধনার মাধ্যমে। দেহের ভেতরেই মনের মানুষ বা যাকে তিনি ‘অচিন পাখি’ বলেছেন, তার বাস।

জন্ম ও মৃত্যু দিবসে লালন সাঁই স্মরণে দুরন্ত টিভির বিশেষ আয়োজন নৃত্যানুষ্ঠান ‘অচিন পাখি’। এই অনুষ্ঠানে লালনের বিভিন্ন গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনে অংশ নিয়েছে বহুরূপী সাংস্কৃতিক একাডেমি, ময়মনসিংহ। নৃত্য পরিচালনা করেছেন আরিফুল ইসলাম অর্ণব।

খবরটি নিশ্চিত করেছেন অনুষ্ঠানটির পরিচালক পার্থ প্রতিম হালদার। 

দুরন্ত টিভিতে ‘অচিন পাখি’ প্রচার হবে ১৭ অক্টোবর, সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এবং বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
লালন স্মরণে...
লালন স্মরণে...
মেধা দিয়ে বেশি কিছু হয় না: জয়া আহসান
মেধা দিয়ে বেশি কিছু হয় না: জয়া আহসান
কানের ৫০তম আবাসিক বৃত্তি পেলেন যে ছয় নির্মাতা
কানের ৫০তম আবাসিক বৃত্তি পেলেন যে ছয় নির্মাতা
দেশের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বন্দ্ব
দেশের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বন্দ্ব
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media