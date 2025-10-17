মুক্তি পেল ঢালিউডের ২, হলিউডের ১ সিনেমা

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দেশের প্রেক্ষাগৃহে একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে তিনটি সিনেমা। যার মধ্যে দুটি ঢালিউডের একটি হলিউডের।
এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়, আড়ালে চলে যাওয়া চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভীন পপিকে ফের দেখা যাচ্ছে বড় পর্দায়। তার অভিনীত ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে লোকগাথানির্ভর চলচ্চিত্র ‘সাত ভাই চম্পা’ এবং হলিউডের সায়েন্স ফিকশন ‘ট্রন: অ্যারেস’-ও মুক্তি পেয়েছে।
সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে পপির ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন সাদেক সিদ্দিকী। এখানে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পপিকে, তার বিপরীতে আছেন আমিন খান। আরও অভিনয় করেছেন মামনুন হাসান ইমন, আনিক রহমান অভি, শিরিন শিলা প্রমুখ। আনন্দবাজার মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত ছবিটি মুক্তি পেয়েছে দেশের ৩০টি প্রেক্ষাগৃহে।
অন্যদিকে, প্রাচীন লোকগাথা অবলম্বনে নির্মিত ‘সাত ভাই চম্পা’ মুক্তি পেয়েছে স্টার সিনেপ্লেক্স-এর বসুন্ধরা সিটি ও সনি স্কয়ার (মিরপুর)-এ। আরও আছে ব্লকবাস্টার সিনেমাস (যমুনা ফিউচার পার্ক) ও লায়ন সিনেমাস (কেরানীগঞ্জ)। রিপন নাগ পরিচালিত এ চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে রাজপুত্র বিজয় বাহু ও রাজ জামাতা তাতার খাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের রোমাঞ্চকর গল্প।
এতে অভিনয় করেছেন মুনমুন আহমেদ, আহমেদ শরীফ, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত সিনহা, নওশাবা আহমেদ ও শানারাই দেবী শানু প্রমুখ। যৌথভাবে চিত্রনাট্য করেছেন রিপন নাগ, নাজাকাত খান ও ইমতিয়াজ সজিব। প্রযোজনা করেছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।
এদিকে, স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখায় মুক্তি পেয়েছে হলিউড সিনেমা ‘ট্রন: অ্যারেস’-জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ‘ট্রন: লিগ্যাসি’ (২০১০)-এর সিক্যুয়েল এটি। জোয়াকিম রনিং পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জ্যারেড লেটো, গ্রেটা লি, ইভান পিটার্স, জোডি টার্নার-স্মিথ, হাসান মিনহাজ, আর্তুরো কাস্ত্রো ও গিলিয়ান অ্যান্ডারসন।