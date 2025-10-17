নুসরাত স্মরণে ঢাকায় কাওয়ালি কনসার্ট

উপমহাদেশের অন্যতম সংগীতশিল্পী তথা কাওয়াল কিংবদন্তি নুসরাত ফতেহ আলী খানের জন্মবার্ষিকী ছিলো ১৩ অক্টোবর। দিনটিকে সঙ্গে রেখে ২৫ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ এক কাওয়ালি ও সুফি কনসার্ট।
‘শাম-ই-নুসরাত’ নামের এই আয়োজনটি করছে যৌথভাবে ক্যাপিটাল কার্ভ কমিউনিকেশনস এবং কারার- দ্য সুফি ব্যান্ড।
আয়োজকদের অন্যতম রাকিব এইচ হৃদয় জানান, ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাজধানীর আগারগাঁও-এ অবস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই বিশেষ কাওয়ালি কনসার্ট।
রাকিব এইচ হৃদয়ের ভাষায়, ‘এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য নুসরাত ফতেহ আলী খানের অসাধারণ সংগীত জীবন ও তার আধ্যাত্মিক সুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাকে স্মরণ করে এই কনসার্টে পরিবেশিত হবে সুফি ঘরানার কাওয়ালি ও আধ্যাত্মিক সংগীত, যা শ্রোতাদের নিয়ে যাবে এক অনন্য মরমি অভিজ্ঞতায়।’
অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবে সুফি ব্যান্ড কারার। যারা নুসরাত ফতেহ আলী খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ পরিবেশনায় মুগ্ধ করবে উপস্থিত শ্রোতাদের। এছাড়াও, থাকবে সুফি ড্যান্স পারফরমেন্স।
আয়োজকরা মনে করছেন, ‘শাম-ই-নুসরাত’ শুধুমাত্র একটি কনসার্ট নয়—এটি হবে নুসরাত ফতেহ আলী খানের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং তার সংগীতধারাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি উদ্যোগ।
এই কনসার্ট উপভোগ করতে হলে গুনতে হবে প্রতি টিকিট ১ হাজার টাকা। পাওয়া যাচ্ছে টিকিটো বাংলাদেশ নামের ওয়েবসাইটে।
বলা দরকার, কালজয়ী অসংখ্য গানের এই পাকিস্তানি কিংবদন্তি ১৯৯৭ সালের ১৬ আগস্ট না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। জন্ম ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে।