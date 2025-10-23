যা থাকছে দুরন্ত’র ৩৩তম সিজনে

রঙে, গল্পে, মজায় ভরপুর নতুন এক সিজন নিয়ে আসছে দুরন্ত টিভি! এই সিজনে যুক্ত হচ্ছে চারটি নতুন কার্টুন সিরিজ ও একটি প্রতিযোগিতামূলক ইন-হাউজ প্রোগ্রাম, যা ছোটদের বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান, কল্পনা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখবে। এমনটাই মত প্রকাশ করছে টিভি কর্তৃপক্ষ।
দুরন্ত টিভির অনুষ্ঠান বিভাগ জানায়, ৩৩তম এই নতুন সিজনের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই থাকছে ভিন্নধর্মী গল্প ও উপস্থাপনা। যেমন কখনও মজার অভিযানে, কখনও শেখার আনন্দে। থাকছে নতুন কার্টুন সিরিজ ‘লেক্সি অ্যান্ড লটি ট্রাস্টি টুইন ডিটেকটিভস’, ‘স্পেস নোভা’, ‘রাস্টি নাইট’, ‘ফোর অ্যান্ড আ হাফ ফ্রেন্ডস’ এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ‘বলো তো দেখি’।
সেইসাথে থাকছে নিয়মিত অনুষ্ঠান ও কার্টুন সিরিজ ‘রঙ বেরঙের গল্প’, ‘সিসিমপুর’, ‘দ্য ইংলিশ ক্লাব’, ‘ছুটির দিনে’, ‘মীনা’, ‘আমার ছবি আমার গল্প-সিজন ৪’, ‘গল্প শেষে ঘুমের দেশে-সিজন ৪’, ‘দ্য আর্ট রুম’, ‘ড্রাগন হান্টারস্’, ‘মিনেস্কিউল’, ‘মায়া দ্য বী’ ইত্যাদি।
লেক্সি অ্যান্ড লটি ট্রাস্টি টুইন ডিটেকটিভস
রহস্যের গন্ধ শহরে! একের পর এক নানান অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। কোনও ঘটনাই চোখ এড়ায় না লেক্সি আর লটি’র ক্ষুদে গোয়েন্দা দলের। বন্ধু ফ্রেড, পোষা ইঁদুর মোজার্ট আর দাদু ভাইকে সাথে নিয়ে তারা হয়ে যায় দুই থেকে পাঁচ। শহরের এক চিড়িয়াখানায় কাজ করে লেক্সি ও লটির বাবা-মা। চিড়িয়াখানায় বা শহরে কোনও রহস্যের খোঁজ পেলে তারা শুরু করে মজার সব গোয়েন্দাগিরি। দুর্ধর্ষ অপরাধীদের ধরা থেকে শুরু করে জটিল সমস্যার সমাধান, সব কিছুর কৌশল জানা আছে এই গোয়েন্দা দলের। লেক্সি ও লটির মজার সব রহস্যের জট খোলার অভিযান নিয়ে দুরন্ত টিভির নতুন কার্টুন সিরিজ ‘লেক্সি অ্যান্ড লটি ট্রাস্টি টুইন ডিটেকটিভস’। কণ্ঠাভিনয় নির্দেশনা দিয়েছেন শাহরিয়ার রানা। দুরন্ত টিভিতে প্রচার হবে ২৬ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে ও রাত ৮টায়। স্পেস নোভা
২১৬২ সাল! পৃথিবী পেরিয়ে তারার রাজ্যে যাত্রা জেট নোভা ও এডেলেইড নোভা ভাইবোনের। স্কুলের ছুটিতে বাবা মায়ের সাথে মহাকাশে বেড়াতে যায় তারা। সেখানে মহাকাশযান পরিষ্কার ও রোবট রিচার্জ করাই তাদের কাজ। অথচ তারা চায় মহাকাশযান চালানো, গ্রহ আবিষ্কার আর এলিয়েনের খোঁজ করার মতো অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু মহাকাশ মানে শুধুই আনন্দ নয়, আছে অজানা অনেক বিপদের সম্ভাবনা! জেড ও এডেলেইডের মহাকাশ ভ্রমণের চমৎকার গল্প নিয়ে দুরন্ত টিভির নতুন কার্টুন সিরিজ ‘স্পেস নোভা’। কণ্ঠাভিনয় নির্দেশনা দিয়েছেন হাফিজা আক্তার ঝুমা। কার্টুন সিরিজটি প্রচার হবে ২৬ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ও বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে। রাস্টি নাইট
স্ক্র্যাপল্যান্ডের নাইট রাস্টি, ঝামেলায় জড়ানোতেই তার খ্যাতি! তার একেকটি অভিযান একেকটি চমক! যে কোনও সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যায় রাস্টি। কিন্তু নিজেই নতুন নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। শেষে তাকেই উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে তার বন্ধুরা। রাস্টি ও তার দুই বন্ধু বো আর কোল-কে নিয়ে তৈরি হয় মজার এক জগৎ ‘রাস্টি নাইট’। সংকট আর সাহসের গল্প নিয়ে দুরন্ত টিভির নতুন কার্টুন সিরিজ ‘রাস্টি নাইট’। কণ্ঠাভিনয় নির্দেশনা দিয়েছেন ইন্দ্রাণী ঘটক। সিরিজটি প্রচার হবে ২৬ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টায় ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। ফোর অ্যান্ড আ হাফ ফ্রেন্ডস
চার বন্ধু, এক কুকুর আর অসাধারণ সব রহস্যের হাতছানি! চার্লি, স্টেফি, ফ্রেড, র্যাডিশ, ফ্রেডের কুকুর ড্যান্ডি... সবাই মিলে গোয়েন্দা দল ‘চার্লি অ্যান্ড কোম্পানি’। অদ্ভুত ঘটনা, হারিয়ে যাওয়া জিনিস, সন্দেহজনক লোক, সবকিছুতেই তাদের কৌতূহল। সমস্যায় পড়লে তারা ডাকে পুলিশ অফিসার সকেটকে। রহস্যের সমাধান করে প্রচুর প্রশংসাও পায় এই ক্ষুদে গোয়েন্দা দল। রহস্য সমাধান, বন্ধুত্ব আর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে নতুন কার্টুন সিরিজ ‘ফোর অ্যান্ড আ হাফ ফ্রেন্ডস’। কণ্ঠাভিনয় নির্দেশনা দিয়েছেন মাহবুব আলম। সিরিজটি প্রচার হবে ২৬ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন দুপুর ১২টায় ও সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে। বলো তো দেখি
অনুমান আর বুদ্ধি, দুইয়ে মিলে ‘বলো তো দেখি’! বুদ্ধির চমক, অনুমানের ঘোলাজল, ধাঁধার জটিলতা আর হাসি-আনন্দের এক নতুন বুদ্ধিদীপ্ত গেম শো নিয়ে আসছে দুরন্ত টিভি। এখানে আছে প্রতিযোগিতা ও আড্ডা দুই-ই, আরও আছে নানান উপহারের মেলা! অনুষ্ঠানটির প্রতি পর্বে অংশ নেবে ৩ সদস্যের দুটি দল! তাদের বুদ্ধি, কৌতূহল আর মজার গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে ৪০ মিনিটের প্রতিটি পর্ব। ২৬ পর্বের অনুষ্ঠানটিতে থাকবে ৬টি মজার রাউন্ড। ধাঁধা সমাধানের ‘পোয়াবারো’, ছবি অনুমানের ‘কে আমি’, শব্দের খেলা ‘শব্দজব্দ’, মূকাভিনয়ের ‘বলা মানা’, প্রশ্নে প্রশ্নে রহস্যভেদী ‘তিন গোয়েন্দা’ এবং ছবির আঁচড়ে লুকানো উত্তরের ‘আগডুম বাগডুম’। প্রতিটি রাউন্ডেই হাসি, বুদ্ধির ঝলক আর রঙিন সব গল্প। ‘বলো তো দেখি’ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শেউঁতি শাহগুফতা আর পরিচালনা করেছেন পার্থ প্রতিম হালদার। অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে ৩১ অক্টোবর থেকে প্রতি শুক্র ও শনিবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে ও রাত ৯টায়।
দ্য ইংলিশ ক্লাব
দুরন্ত টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘দ্য ইংলিশ ক্লাব’ থাকবে নতুন সিজনে। অনুষ্ঠানটি শুরু হবে ২৬ অক্টোবর, রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় ও রাত ৯টায়। আমার ছবি আমার গল্প-সিজন ৪
নতুন সিজনে আরও থাকবে ছবি আঁকা ও গল্প বলার অনুষ্ঠান ‘আমার ছবি আমার গল্প সিজন-৪’-এর নতুন নতুন পর্ব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন আমিনা নওশিন রাইসা। অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে ৩১ অক্টোবর থেকে প্রতি শুক্র ও শনিবার দুপুর ১টায় ও বিকাল ৫টায়।
গল্প শেষে ঘুমের দেশে-সিজন ৪
শিশুদের গল্প বলার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘গল্প শেষে ঘুমের দেশে-সিজন ৪’ থাকবে দুরন্ত টিভির নতুন সিজনে। অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে ২৬ অক্টোবর, রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে।