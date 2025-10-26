পুরস্কৃত হলেন রায়হান রাফী ও আলিমুজ্জামান

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার ২০২৫ পেলেন সাংবাদিক আলিমুজ্জামান এবং চলচ্চিত্র পরিচালক রায়হান রাফী। কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন প্রবর্তিত এবারের পুরস্কার প্রদান করা হলো চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মতিন রহমান, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, রন্ধনবিদ কেকা ফেরদৌসী, সাংবাদিক আবদুর রহমান, অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন, আনন্দ আলো সম্পাদক রেজানুর রহমান, বাচসাস-এর সাধারণ সম্পাদক রাহাত সাইফুল, অন্যপ্রকাশ-এর প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম, অভিনেত্রী ও নির্মাতা আফসানা মিমিসহ সাংবাদিক লেখক প্রকাশক পরিচালকবৃন্দ।
উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন বলেন, ‘আমরা ফজলুল হককে পাইনি কিন্তু তার কাজ দেখেছি। শিল্পকলার আগামী দিনের কর্মসূচিতে ফজলুল হক-এর ওপর নির্মিত ডকুফিল্মটি দেখাবো আমরা।’
ফজলুল হককে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন প্রকৃতিবিদ মুকিত মজুমদার বাবু, রন্ধনবিদ কেকা ফেরদৌসী, রাজু আলীম, কণ্ঠশিল্পী মো. খুরশীদ আলম, অভিনেতা কেরামত মাওলা।
বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ফজলুল হককে রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করা হবে।
বলা প্রয়োজন, দেশের প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা ‘সিনেমা’ সম্পাদক ও বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র ‘সান অব পাকিস্তান’-এর নির্মাতা প্রয়াত ফজলুল হক স্মরণে গত ২২ বছর ধরে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।