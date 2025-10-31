X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
বৈশাখীতে 'মহল্লা'র ভালো-মন্দ

বিনোদন রিপোর্ট
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০
একটি দৃশ্যে আইরিন

পুরান ঢাকার বাহ্যিক আবরণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকলেও তার ভেতরের ঐতিহ্য বহমান। স্থানীয় বাসিন্দাদের আধিক্য থাকলেও বিভিন্ন কর্মসূত্রে বহিরাগতদের উপস্থিতি একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে পুরান ঢাকাকে, ঠিক একইভাবে অস্তিত্ব সংকটেও ফেলেছে। সেসব গল্প ধারাবাহিকভাবে উঠে আসবে ‘মহল্লা’ সিরিজের মাধ্যমে।

এটি নির্মাণ করছেন ফরিদুল হাসান। বিদ্যুৎ রায়ের রচনায় এই দীর্ঘ ধারাবাহিকটি ১ নভেম্বর প্রতি শনি, রবি ও সোমবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে বৈশাখী টিভিতে প্রচার হবে।

এ প্রসঙ্গে ফরিদুল হাসান বলেন, ‘এটি একটি মহল্লার ভালো ও মন্দের গল্প। ব্যস্ত রাজধানীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহল্লায় সমসাময়িক যেসব ঘটনা ঘটে, তা হাস্যরসের মাধ্যমে পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে।’

ধারাবাহিকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন যাহের আলভী, ইফফাত আরা তিথি, আবদুল্লাহ রানা, রকি খান, মাসুদ মহিউদ্দিন, রেশমি আহমেদ, সহীদ উন নবী, তন্ময় সোহেল, সিয়াম মৃধা, সিয়াম নাসির, আশরাফুল আলম সোহাগ, তানভীর রাহী, ইফতি, সাবা সুস্মিতা, অনন্যা ইসলাম, ইমরান হোসেন আজান, ওয়াহিদ ইকবাল মার্শাল, সাইকা আহমেদ, পলিন, উপমা আহমেদ, আঞ্জুমান মেহেজাবিন, জাবেদ গাজী, আয়েশা নাফিসা, অনুভব মাহবুব প্রমুখ। আরেকটি দৃশ্যে আলভী ও তিথি গল্পের প্রয়োজনে ধারাবাহিকে ‘তানপুরা’ শিরোনামের একটি আইটেম গান রয়েছে। এটি গেয়েছেন মুহিন, পাশাপাশি গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন গায়ক নিজেই। গানের কথা লিখেছেন বিদ্যুৎ রায়। মাইকেল বাবুর কোরিওগ্রাফিতে আইটেম গানটিতে পারফর্ম করেছেন চিত্রনায়িকা আইরিন সুলতানা।

